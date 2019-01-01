彰化發發發！王惠美許下3個新年新希望　送888份碗粿發糕

▲彰化縣政府前廣場舉辦元旦升旗典禮。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府元旦升旗典禮活動，在廣場前隆重舉行，縣長王惠美許下新年3個新希望，並藉由升旗來表達全民慶祝元旦及迎接新的一年的喜悅，新人新氣象，同時允諾會跟縣府團隊全力以赴，努力打拚，攜手「改造彰化、翻轉命運」，讓彰化成為一個幸福宜居的好地方。

▲彰化縣政府前廣場舉辦元旦升旗典禮，許多鄉親到場參加。

今年元旦升旗典禮活動，精彩的活力健康操有氧體操來帶動活動高潮，8時整舉行升旗典禮，現場擠進上千民眾到場參加。典禮完畢後有「新年新氣象‧彰化發發發活動」，主辦單位準備有888份發粿及碗粿送給參加的民眾，讓大家「吃碗粿送發粿彰化發發發」。

▲彰化縣政府前廣場舉辦元旦升旗典禮唱國歌。

王惠美在致詞中指出「用喜悅的心情，迎接2019年的到來，新的一年新氣象新展望，在鄉親的面前，惠美許下新年3個希望，第1個希望，期盼用鄉親熱愛土地的心情，一起創造美好彰化，邁向更進步的希望城市，第2個希望，在鄉親的支持肯定下，率領縣府團隊全力以赴努力打拼，翻轉我們的命運；第3個希望，新的一年新的氣象，彰化有風無颱、有雨無災，四時風調、五穀豐盛、百業興盛、全境平安」。

▲國防部也到場參加。

王惠美表示，有力就能付諸實現，感謝所有鄉親的厚愛及肯定，雖然就職縣長才一星期惠美就職縣長，感受到縣府鄉親的殷切期盼，惠美也要向鄉親報告，縣府團隊已經準備就緒，拚經濟，充滿朝氣樂活與幸福。

▲中國國民黨彰化縣黨部也到場參加。

王惠美說，彰化是文化大縣也是農業大縣，要透過交通未來發展，特定區解編再生，引進國際新興產業，全球產業就地化，在地產業全球化，工作機會多，彰化子弟不用北漂，外地人也會到彰化工作，今年會加速鐵路高架化，落實一軸一環雙樞紐的政見，希望鄉親一起做我們的靠山，一起拚經濟過好生活。

▲彰化縣政府前廣場舉辦元旦升旗典禮，縣長王惠美跟在場鄉親握手致意。

王惠美強調，彰化的建設不能只做一半，好還要更好，騰升農業競爭力，昇華文化傳承以及健全衛生環境，建立一個廉能的新政府，讓彰化成為人人稱羨的新故鄉，豬年行大運，平安順利大賺錢。