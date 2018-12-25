彰化縣小內閣名單終於出爐　2副縣長1處長「暫時從缺」

▲彰化縣長王惠美就職，與前縣長魏明谷交接印信。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣因遲遲未公布小內閣名單保密到家，在25日就職當日，縣長王惠美向外界宣布小內閣，副縣長由南投縣黨部主委洪榮章接任，還有1名尚未曝光的副縣長人選，王惠美說，2位副縣長，1個對內專業、另1個對外，因為還是公職人員身分尚未離職，所以暫時不公布人選名單，計劃處暫時從缺。

彰化縣政府上午在縣府演藝廳和府前廣場舉行「縣長就職典禮」，由環保署長蔡鴻德監交，前縣長黃石城、阮剛猛及卓伯源及多位重量級人物都到場觀禮，喜氣洋洋。習慣穿著褲裝的王惠美，今天改穿一襲藍色套裝及窄裙出場，讓許多民眾眼睛為之一亮。

▲彰化縣長王惠美就職，與卸職的魏明谷互相握手打氣。（圖／記者唐詠絮攝）

由於就職時間在上午8時即開始，現場觀禮的民眾非常的多，為了簽署第一份公文，公布小內閣名單，為了讓縣運昌隆，縣府還看好午時，上午11時的好時辰，讓先科縣長能拔得頭籌搶好時機。

▲彰化縣長王惠美就職，看好時辰簽第一份人事公文。

對新團隊人事佈局無法全員到齊，引發外界是否「找不到適當人選」的聯想，王惠美說，「絕對不是找不到人，是當事人的時間關係，一定會在近期公布」。

今日公佈的小內閣名單，王惠美立法院國會辦公室主任陳柏村擔任機要秘書一職，行政處長蔡松輝由原任消防局任行政科長擔任，民政處長由員林市公所主任秘書賴致富擔任，台中市政府參議陳秉森擔任農業處長、縣府秘書張雀芬擔任文化局長、長為民政處長陳逸玲調任教育處長一職、財政處長陳燕慧、社會處長王蘭心，計畫處長仍從缺，經濟暨綠能發展處長由建設處長劉玉平暫代， 王惠美也表示，為了讓縣務正常運作，能無縫接軌，其他局處長事務官均原職留任。