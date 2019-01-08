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經費編列不出來了　彰化國中小「一校一保全」將喊卡

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▲一校一保全的政策未來因為經費龐大，將由學校志工。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲縣議員賴清美（左）在臉書po文，縣長王惠美說一校一保全可能廢除。（圖／翻攝自賴清美臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

一校一保全將撤？！彰化縣212所國中小從106年9月起，由縣府補助各校雇用校園保全，儘管一年經費1億2千萬元，但成效獲得各方肯定，但縣議員賴清美8日在臉書貼文，上午縣長王惠美來做上任後的例行拜訪時，當面問王惠美，王告訴她「因財政問題，不無可能廢除。」讓她深感訝異。

▲一校一保全的政策未來因為經費龐大，將由學校志工。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲一校一保全的政策未來因為經費龐大，將廢除。

自從北市北投文化國小發生女學童遭侵入校園歹徒割喉致死案後，前彰化縣長魏明谷便積極推動校園安全維護，全面補助中小學聘任校園保全經費，一年經費1億2千萬元，提供師生安心教學與學習環境，如今卻因經費問題，必須喊卡，隨之而來的是校園安全，將呈現空窗期。

▲一校一保全的政策未來因為經費龐大，將由學校志工。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲一校一保全的政策未來因為經費龐大，教育處考慮將由學校志工或工友代替。

日前，王惠美在公開場合才說「縣府債務約有261億元，看不見的債務約150億元，合計債務超過約400億元；縣府歷年預算編列約420至430億元，108年編列到約500億元預算」，面對這樣的財政狀況，「開源節流」，該花會花，讓省會省，逐步調整。

▲一校一保全的政策未來因為經費龐大，將由學校志工。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲未來在彰化縣個國中小將不復見有專業保全守護校園安全。

有家長擔心，沒有專業保全，未來校園安全將由誰守護？彰化縣府教育處長陳逸玲表示，縣府財政吃緊，會先盤點各校人力，短期內可能以工友或志工來負責校園安全工作，請家長不須擔憂。

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小三被圍攻　跪著道歉大露「白皙嫩腿」！網心疼：罵輕點

關鍵字：一校一保全,教育處,彰化縣,國中小

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