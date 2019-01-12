迎新年春節　宜蘭首波食品抽驗全符合規定

▲宜蘭衛生局首波的年節應景食品抽驗共計86件，檢驗結果皆與規定相符。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

為保障消費者食安，宜蘭衛生局執行春節食品稽查專案，針對市面上春節相關產品，如臘肉、香腸、肉鬆、鴨賞、調味醬料、堅果加工品等產品抽驗共計86件，檢驗結果出爐，結果皆與規定相符。

宜蘭衛生局表示，春節將至，食品業者紛紛在市面上推出各式年節應景食品供消費者選購，為保障民眾食用安全，並配合行政院「食安五環」政策，規劃春節食品稽查專案，於2018年12月初，開始針對傳統市場、賣場、超市、南北貨攤商、餐飲業、網購業及食品製造業等製售應景食品及年菜抽驗監控，並就業者之製作過程及環境衛生加強稽查。

該局特別針對市面上春節相關產品，如臘肉、香腸、肉鬆、鴨賞、調味醬料、堅果加工品等產品抽驗共計86件，檢驗項目為亞硝酸鹽、防腐劑（己二烯酸、苯甲酸、去水醋酸、水楊酸、對羥苯甲酸)、漂白劑、甜味劑及著色劑，檢驗結果皆與規定相符。

該局代理局長岳瑞雪提醒，為保障民眾食用安全，選購春節死下降，造成微生物孳生，同時應避免生食，尤其高風險之生鮮食品，食用前更需澈底加熱，以及遵守預防食品中毒5要原則：要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要澈底加熱、要注意保存溫度。民眾如有食品衛生安全問題，可電洽該局食品藥物管理科，專線電話03-9332779。