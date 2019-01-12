口譯哥「怕回台北」不買家具　老婆在「充氣床」上哭：我們沒放火殺人

▲口譯哥趙怡翔。（圖／翻攝趙怡翔臉書）

政治中心／綜合報導

外交部長吳釗燮安排其機要、「口譯哥」趙怡翔赴駐美代表處擔任政治組長，月薪預計接近27萬，遭外界質疑「一步登天」。對此，趙怡翔在臉書透露，他因為怕最後必須回台北，不敢買家具，老婆在充氣床上哭說「我們不是放火殺人」。

趙怡翔表示，在很多公共議題上，不認為自己適合發言，但是這兩天他正視到，很難不回應這些新聞，「從記者每天在美處大廳等，到有些媒體不實、也沒有憑據的報導；到最重要的，就是每天起床看到我老婆在充氣床上哭（我們不敢買家具因為怕最後必須回台北），說著我們不是放火殺人，為何要被這樣的對待。」

▲口譯哥趙怡翔。（圖／翻攝自趙怡翔個人臉書）

針對薪資疑義，趙怡翔表示，目前他的薪資，扣除美國醫療保險、汽車保險、房屋保險、所得稅，還有貼補當地房子租金（外交部發的租金僅夠貼補部分）及其他固定開銷後，大概實領是15萬左右，但是來到美國，在沒有美國信用評比申請銀行貸款的狀況下，只能用現金購買二手車輛跟家具，因此還跟家人親友貸款72萬，一個月攤還6萬。

趙怡翔強調，他們的實際收入並沒有比他們當時在台灣雙薪家庭的收入多，也絕對沒有媒體炒得這麼誇張。「這不是說我認為這是一個很小的金額，我認為真的已經足夠，我也知道這已經比很多人更幸運了」。他表示，絕對會透過自己的表現，讓國家的納稅人認為這份薪水，是值得的。

趙怡翔表示，「我很希望外界，不會因為我的年紀，或屬於一個特定政黨，就說我是被酬庸，或是不適任，無論是國民黨、民進黨或時代力量的年輕人，誰被這樣對待，我都覺得是不公平的。」

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