建議小英接閣揆反遭陳為廷酸　高潞‧以用：每人都能提想法

▲立委高潞．以用。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者翁嫆琄／台北報導

行政院長賴清德11日正式請辭，時代力量立委高潞‧以用建議，總統蔡英文應該破釜沉舟，辭去總統，由副總統陳建仁繼任總統，再由陳建仁任命蔡英文為行政院長，以直接掌握行政機器，反遭同黨助理陳為廷酸，應多與黨內其他委員共同紮實討論憲改方案，對國家比較有利。高潞‧以用上午受訪回應 ，每個人都能提出自己的想法，這是思辯的機會跟時機。

高潞‧以用呼籲蔡英文接任行政院長，她上午受訪時表示，有這樣的想法是在1124後，因選舉的措敗是來自大家討厭民進黨，但她認為是因為台灣憲政體制的半總統制、雙首長制讓人覺得有不完美的地方，且半總統制有權責不明的問題，「施政到底是誰要負責？」結果變成整黨都錯，所以民眾才要投給另外一個黨，但這是地方選舉，半總統制若要責權統一，「是否小英總統要衝在第一線，展現作法、決心」。她也調，不是要小英下台，只是提出此議題。

至於此建議跟憲政體制不合，高潞‧以用說，她是希望開啟修憲契機，盼能改變這個結構，「我覺得小英做得很好」，原住民政策是繼前總統陳水扁後，對原民權利特別尊重，但還是要檢討1124發生了什麼狀況。

另外，陳為廷酸高潞‧以用的想法讓他「不敢恭維」，批評這若不是對人性過於信任，就是「紙牌屋（美劇）」看得太少，還要她多跟黨內委員討論。對此，高潞‧以用只說，每個人都能提出自己的想法，這是思辯的機會跟時機。