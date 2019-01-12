口譯哥「扣掉開銷實領15萬」　羅智強：薪水有這樣算的嗎？

▲口譯哥趙怡翔。（圖／翻攝趙怡翔臉書）

政治中心／綜合報導

吳釗燮證實將派機要、「口譯哥」趙怡翔駐美代表處政治組長，台北市議員羅智強日前踢爆「一個月可領240K」，引起爭議。趙怡翔澄清，扣除固定開銷後「實領15萬」，對此，羅智強批評，「薪水有這樣算的嗎？」。

趙怡翔表示，目前他的薪資，扣除美國醫療保險、汽車保險、房屋保險、所得稅，還有貼補當地房子租金（外交部發的租金僅夠貼補部分）及其他固定開銷後，大概實領是15萬左右，但是來到美國，在沒有美國信用評比申請銀行貸款的狀況下，只能用現金購買二手車輛跟家具，因此還跟家人親友貸款72萬，一個月攤還6萬。

趙怡翔強調，他們的實際收入並沒有比他們當時在台灣雙薪家庭的收入多，也絕對沒有媒體炒得這麼誇張。「這不是說我認為這是一個很小的金額，我認為真的已經足夠，我也知道這已經比很多人更幸運了」。他表示，絕對會透過自己的表現，讓國家的納稅人認為這份薪水是值得的。

▲羅智強再度批評口譯哥。（圖／翻攝羅智強臉書）

網友認為趙怡翔的算法太特別，「講幹話 每個人有每個人的固定開銷」、「扣掉固定開銷 這人也太好笑了吧」、「扣掉開銷 我實領3千 這也可凹」、「誰和你算扣稅後所得....」、有些人認為他根本搞錯重點，「問題是他有考國考了嗎」、「重點不是錢好嗎 是根本沒任用資格吧 有考過外交特考嗎」。

羅智強也在臉書批評，口譯哥自稱的15萬元，意思是扣掉開銷後實領15萬，「我的老天鵝啊，薪水有這樣算的嗎？」、「口譯哥，扣掉開銷領150K很委曲？那沒扣掉開銷全部加起來領22K的還要活嗎？」羅智強酸說，民進黨的雞犬天兵出不完，繼「510」後，再出「口1個」。