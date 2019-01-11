時間到了！賴清德率內閣總辭　蔡英文將宣布蘇貞昌接班

▲行政院長賴清德到立院致意，並宣布11日請辭。（圖／記者翁嫆琄攝）

記者翁嫆琄／台北報導

立法院10日傍晚三讀通過108年度中央政府總預算，行政院長賴清德依往例赴立院致意，他宣布，預算案已經通過，「時間也已經到了」，他將在11日率內閣總辭，靜待總統蔡英文宣布新任閣揆。賴清德明早9時半將召開臨時院會率內閣總辭，據了解，蔡英文也隨即會在總統府內召開記者會，宣布由蘇貞昌接任新閣揆。

經過三天三夜的朝野協商，108年度中央政府總預算案終於在10日傍晚通過，賴清德也到立法院表達謝意，並接受綠委們的「抱抱」惜別。他也在議場外宣布，「預算已經通過，時間也已經到了，我將在明天召開臨時院會，進行內閣總辭」，靜待總統蔡英文宣布新的閣揆接任新的行政院的各種工作，最後又感謝蔡英文、感謝立法院黨團，「也感謝社會在我擔任行政院長期間，對我的支持，非常謝謝。」

總統蔡英文則表示，她感到非常不捨，「我雖然不捨且是百般不捨」，但這是賴對社會的承諾，也圓滿完成階段任務，所以她也真的很不捨尊重這個決定，她也會在最快的時間內對外公布新閣揆人選。

據了解，11日上午在總辭之後，賴清德將進入總統府與總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌進行討論，約會於11時30分左右於總統府召開記者會，屆時蔡英文將宣布由蘇貞昌擔任行政院長。

民進黨團總召柯建銘說，立法院新會期可能訂在2月22日或26日，屆時蘇貞昌將率新內閣到立法院進行施政報告及總質詢。他認為，現在的蘇貞昌已經不同，不是要跟小英競爭總統的蘇貞昌，而是會幫助民進黨面對2020年總統、立委大選。

民進黨在九合一選舉中大敗選，蔡英文第一時間請辭黨主席，總統府秘書長陳菊、賴清德也立刻請辭，但為穩定執政，菊、賴也接受蔡英文慰留，但賴清德在之後的敗選檢討報告記者會表態，「時間一到會堅定離開」，外界即猜測他將在總預算案處理完畢後請辭，之後也傳出行政院前院長蘇貞昌將回鍋擔任閣揆，副院長人選則可能由前立委陳其邁擔任。

▼蘇貞昌將接任閣揆。（資料照／記者范綱儀攝）