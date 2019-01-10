　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

故意錯開柯文哲？朱立倫：那我不就故意跟馬英九一起唱歌嗎

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲出席內科聯歡晚會。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲出席內科聯歡晚會。（圖／記者陳家祥攝）

記者羅婉庭／台北報導

新北市長朱立倫、前總統馬英九、台北市長柯文哲10日共同出席「內湖科技園區發展協會歲末聯歡豔紅之夜」，恰巧總統蔡英文也在飯店其他會場出席活動，而柯巧妙與馬朱二人避開。對此，朱立倫笑著否認，「沒有故意錯開阿，那我不是故意跟馬總統唱歌嗎？」

在馬英九、朱立倫合唱「朋友」以及「你是我ㄟ兄弟」，在藍營兩位天王都離開後，台北市長柯文哲才到場，也在致詞後再開金嗓，是他最愛唱的「挪威的森林」、「世界第一等」。朱立倫在離場前被問是不是在時間安排上刻意跟柯文哲錯開，他笑說，「沒有阿，那我這樣不就是故意跟馬總統一起唱歌嗎？」，他也說明稍晚還有其他的活動要去。

另外，針對柯文哲日前說蔡英文政府負債累累，現在發紅包「很奇怪」，朱立倫回應，若他沒記錯，現在政府的負債約達6.7兆，平均一個一個孩子剛出生就負債20-30萬，若加上詳細的負債又更高，所以政府財政狀況的確不好，要如何開源節流，的確是一個挑戰。

現場眾多企業主管齊聚一堂，氣氛十分熱鬧，政壇也是眾星雲集，但相較馬、朱、柯三人，搶與柯文哲合照的人數最多、人氣最旺。

台北內湖科技園區發展協會10日在圓山飯店舉行「內湖科技園區發展協會歲末聯歡豔紅之夜」，超過200家內科廠商與會；前總統馬英九、台北市長柯文哲、以及立委蔣萬安、李彥秀、議員高嘉瑜、黃珊珊也先後現身會場，使得這場內科年度盛事不僅熱鬧，且充滿政治味。

▲▼新北市長朱立倫、前總統馬英九10日共同出席「內湖科技園區發展協會歲末聯歡豔紅之夜」。（圖／記者葉南州攝）

▲新北市長朱立倫、前總統馬英九10日共同出席「內湖科技園區發展協會歲末聯歡豔紅之夜」。（圖／記者葉南州攝）

ET快訊
「這群人」他求婚成功了！北海道下跪痛哭

關鍵字：朱立倫,馬英九,柯文哲,蔡英文

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇起要藍營用理性對抗綠「民族主義」朱立倫：一直都理性

影／天王同台 馬朱越唱越high：朋友一生一起走～

柯批小英發紅包「很奇怪」　朱立倫：他也不是第一次批評蔡總統

侯友宜怒了！祭重罰懲處虐兒托育者：勒令當事人終身列管

影／馬支持吳敦義便當會兩岸論述：蔡英文讓兩岸關係惡化

影／王金平難纏對手？朱立倫：重要目標是2020非黨內競爭

故意錯開柯文哲？朱立倫：那我不就故意跟馬英九一起唱歌嗎

賴清德請辭　卓榮泰爆新閣揆：一定是蘇貞昌院長衝衝衝！

柯文哲、馬英九、朱立倫、蔡英文齊聚圓山　王不見王沒碰面

影／蘇起要藍營用理性對抗綠「民族主義」朱立倫：一直都理性

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

李榮浩調侃張藝興歌名XD　「NAMANANA」→「拿嗎？不拿」

故意錯開柯文哲？朱立倫：那我不就故意跟馬英九一起唱歌嗎

賴清德請辭　卓榮泰爆新閣揆：一定是蘇貞昌院長衝衝衝！

柯文哲、馬英九、朱立倫、蔡英文齊聚圓山　王不見王沒碰面

影／蘇起要藍營用理性對抗綠「民族主義」朱立倫：一直都理性

賴清德卸任後還會有任務　蔡英文：休息一下！我們一起拼下去

影／天王同台 馬朱越唱越high：朋友一生一起走～

影／柯批小英發紅包「很奇怪」　朱立倫：他也不是第一次批評蔡總統

調查「東廠事件」3個月　政院只抓張天欽：應負最大政治責任

待退弟兄大膽說！　行政院：台北的空氣品質已和東京不相上下

陳明通嗆九二共識是「組合肉」　國民黨怒：政府才是黑心廠商

B2吃到7樓覓食攻略！逛微風南山前先拿「小銀本」吃貨地圖

人氣熊貓「香香」6月滿2歲需歸還中國　日本：希望能延期

超商福袋預購失敗！奧客狂嗆「你們太遜了」　店員無奈：我們該死

南市連續4年懸浮微粒PM10　大幅低於空品標準

打錯檔！女三寶秒撞斷護欄墜河　車上4童嚇大哭　貨車司機急跳河救

安倍晉三釋善意放棄領土爭議索賠權　俄外交部反批影響輿論

黑暗12月！兩大金控龍頭慘賠近百億　15家金控整年賺不到3000億

中職／桃猿校園巡迴前進成功國小　菜鳥10日桃園開練

兒子「噴泉般吐奶」…出生15天當小天使了！媽淚崩：終究是奢望

故意錯開柯文哲？朱立倫：那我不就故意跟馬英九一起唱歌嗎

政治熱門新聞

造韓網軍抓到了？PTT原始資料..

外交部證實　已註銷貴婦奈奈3人..

侯友宜怒了！祭重罰懲處虐兒人員

退黨選立委　陳筱諭：民進黨拋棄..

快訊／韓國瑜小內閣爆請辭

幕後／蔡英文臉書多了鄉民語　別..

白冰冰MV藏《飛閱高雄》空拍景..

國民黨快看　沈富雄創九二共識2..

口譯哥為何能升官　王浩宇「四字..

賴清德：明臨時院會率內閣總辭

斷開採購法　文化基本法扶植文化..

即／彰化立委補選　國民黨派柯呈..

立委補選　藍營彰化三搶一

陳筱諭控訴新潮流　「大人真的很..

更多熱門

相關新聞

蘇起要藍營走「理性主義」朱立倫：一直都理性

創造「九二共識」名詞的前國安會秘書長、陸委會主委蘇起表示藍營要抓住理性主義，對抗綠營民族主義，對此，前新北市長朱立倫10日受訪表示，我們一直都非常理性，他再度重申，面對兩岸問題不是一時喊衝喊打爽一下就可以。

柯馬朱蔡齊聚圓山　王不見王沒碰面

賴清德還有任務！蔡英文：休息一下！我們一起拼

影／馬朱同台high唱：朋友一生一起走

柯批小英「很奇怪」朱立倫：他很常批評蔡總統

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太超狂背景曝光！12年學費130萬養出170智商

孫生被控講錯話「害反骨沒工作」

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

金老佛爺爆噩耗「拿掉鼻子」曝傷照落淚

戀情不被祝福　16歲少年進旅館燒炭亡

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

熊熊「爆乳懇親」網曝1關鍵：完蛋了

女神半夜衝一蘭拉麵！

科學家：收到15億光年外太空訊號

校花網戀外勞從沒見過面！婚前才知「對方是多金富商」

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

女主持人嫌KPOP男偶像娘被罵爆

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！超狂4金句嗆爆負評

更多

最夯影音

更多

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面