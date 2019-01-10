故意錯開柯文哲？朱立倫：那我不就故意跟馬英九一起唱歌嗎





▲柯文哲出席內科聯歡晚會。（圖／記者陳家祥攝）

記者羅婉庭／台北報導

新北市長朱立倫、前總統馬英九、台北市長柯文哲10日共同出席「內湖科技園區發展協會歲末聯歡豔紅之夜」，恰巧總統蔡英文也在飯店其他會場出席活動，而柯巧妙與馬朱二人避開。對此，朱立倫笑著否認，「沒有故意錯開阿，那我不是故意跟馬總統唱歌嗎？」

在馬英九、朱立倫合唱「朋友」以及「你是我ㄟ兄弟」，在藍營兩位天王都離開後，台北市長柯文哲才到場，也在致詞後再開金嗓，是他最愛唱的「挪威的森林」、「世界第一等」。朱立倫在離場前被問是不是在時間安排上刻意跟柯文哲錯開，他笑說，「沒有阿，那我這樣不就是故意跟馬總統一起唱歌嗎？」，他也說明稍晚還有其他的活動要去。

另外，針對柯文哲日前說蔡英文政府負債累累，現在發紅包「很奇怪」，朱立倫回應，若他沒記錯，現在政府的負債約達6.7兆，平均一個一個孩子剛出生就負債20-30萬，若加上詳細的負債又更高，所以政府財政狀況的確不好，要如何開源節流，的確是一個挑戰。

現場眾多企業主管齊聚一堂，氣氛十分熱鬧，政壇也是眾星雲集，但相較馬、朱、柯三人，搶與柯文哲合照的人數最多、人氣最旺。

台北內湖科技園區發展協會10日在圓山飯店舉行「內湖科技園區發展協會歲末聯歡豔紅之夜」，超過200家內科廠商與會；前總統馬英九、台北市長柯文哲、以及立委蔣萬安、李彥秀、議員高嘉瑜、黃珊珊也先後現身會場，使得這場內科年度盛事不僅熱鬧，且充滿政治味。

▲新北市長朱立倫、前總統馬英九10日共同出席「內湖科技園區發展協會歲末聯歡豔紅之夜」。（圖／記者葉南州攝）