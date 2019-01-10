侯友宜怒了！祭重罰懲處虐兒托育者：勒令當事人終身列管

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市永和的私立淯薪托嬰中心虐兒事件，引起社會公憤。對此，新北市長侯友宜在臉書表示，絕不姑息暴力，堅定捍衛兒童與少年權益，予以重罰業者；社會局在10日也發出後續處理說明。

有托育人員對幼童施暴，粗暴強拉幼童上下搖晃，還以木製鍋鏟打腳底，甚至將人塞進櫃子。侯友宜得知此事後，指示社會局、教育局立刻行動，對業者勒令停辦、祭出重罰，相關工作當事人終身列管。社會局也會訪談家長，依需求協助幼兒轉托。

侯友宜9日在臉書發文表示，永和傳出托嬰中心兒虐事件，令人心碎，新北市絕不容忍虐童行為。他強調，我們絕不姑息暴力，堅定捍衛兒少權益。



新北市社會局10日提供後續處理說明如下：

一、 新北市政府社會局已依據兒權法第49條，裁處行為人最高14萬元罰鍰，並依據相關法規，勒令終身不得擔任托嬰中心等兒少機構工作人員及居家托育人員，已公告在社會局官網，至於托嬰中心知情不報、疏於管理，也依同法第83條，裁處最高30萬元罰鍰，並要求立即停辦。

二、 有關虐兒造成幼兒身心受創，其中2位曾有受傷部分，已經由家防中心社工訪談，已媒合心理評估資源，持續給予身心輔導，並給予家長支持。另針對目睹暴力的其他幼兒將協助接續的照顧者及父母觀察，並處理受創後的特殊反應，以平穩兒少身心發展。

三、 有關淯薪停辦後，原收托26位幼兒轉收托問題，目前聯絡永和3家、中和4家托嬰中心，有27位名額，另有居家保母，現已一一聯絡家長，將依家長意願輔導轉收托，並將於下午5點在秀朗教會召開說明會。

四、 家長原已繳交的費用，將責成私立淯薪托嬰中心依契約書從優辦理退費。

▲新北托嬰中心涉虐童，遭民眾丟雞蛋。（圖／記者林煒傑攝）

法制局10日也提出對虐兒案相關處理說明：

一、新北市政府對本件涉及刑法第286條妨害幼童發育罪等規定部份，將提出相關事證移送新北地方檢察署偵辦。

二、市府已對該收托業者施以停業處分，將協助幼兒家長依規定要求業者從優儘速辦理退費。

三、法制局已啟動法律扶助服務平台，並連絡市府法律扶助義務律師主動提供法律扶助，俾供家長後續訴訟需求。