影／柯批小英發紅包「很奇怪」　朱立倫：他也不是第一次批評蔡總統

記者羅婉庭／台北報導

台北市長柯文哲批評總統蔡英文政府負債累累，還想發紅包「很奇怪」，對此，前新北市長朱立倫10日受訪表示，「柯市長好像常常批評蔡總統，不是第一次」。

蔡英文元旦演說提到，過去兩年台灣的經濟有成長，稅收部分也超乎預期，因此她將請行政院盡快提出方案，讓收入較少民眾可以優先分享經濟成長的果實。

柯文哲日前受訪表示，一直不曉得500億紅利是什麼意思，「中央政府不是欠債嗎？哪來的什麼剩餘，我都搞不清楚，我昨天在行政院會心裡面就納悶，奇怪，不是在欠債嗎？我們收支有平衡嗎？沒有吧」。也有媒體指出，蔡政府大砍軍公教年金，年年借貸都達法定的舉債上限，有餘錢為何不先還錢。

對此，朱立倫出席「內湖科技園區發展協會歲末聯歡豔紅之夜」，受訪表示，若他沒記錯，現在政府的負債約達6.7兆，平均一個一個孩子剛出生就負債20-30萬，若加上詳細的負債又更高，所以政府財政狀況的確不好，要如何開源節流，是一個挑戰。

台北內湖科技園區發展協會10日在圓山飯店舉行「內湖科技園區發展協會歲末聯歡豔紅之夜」，超過200家內科廠商與會；前總統馬英九、台北市長柯文哲、以及立委蔣萬安、李彥秀、議員高嘉瑜、黃珊珊也先後現身會場，使得這場內科年度盛事不僅熱鬧，且充滿政治味。

▲新北市長朱立倫、前總統馬英九10日共同出席「內湖科技園區發展協會歲末聯歡豔紅之夜」。（圖／記者葉南州攝）