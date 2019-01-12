「蘇貞昌輸過才知從哪爬起來」　蔡英文抱抱送走賴清德

▲行政院長賴清德請辭，總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任。（圖／記者李毓康攝，下同）

政治中心／綜合報導

行政院長賴清德待總預算案三讀後，11日正式率內閣總辭。總統蔡英文隨後召開記者會，宣布由蘇貞昌回鍋組閣，並稱他因為輸過，所以比任何人都知道輸在哪裡，明白如何爬起來，「我對新任院長最大的期待，就是施政務必讓人民有感。 」

民進黨九合一大敗，賴清德辭意甚堅，多次公開「預約請辭」，今終於離開行政院，結束493天的任期。蔡英文說，賴清德過去一年多以來，用「做實事」的態度，認真紮實地投入改革跟建設工作，完成很多重要的施政成果，在這當中，有許多複雜的、艱難的挑戰，但他始終以最堅定的意志跟使命感，儘管滿身傷痕，仍然堅持崗位到最後一刻。「除了由衷的感激和不捨之外，我找不到其他的言語，來形容此刻的心情。」

蔡英文透露，民進黨上上下下，都希望賴清德能夠繼續留下來為台灣努力。但是，賴清德依然維持辭職以負責的心情，她也選擇尊重，「為了台灣，我們還是會一起來打拚。 」

對於接任的蘇貞昌，蔡英文指出，他有經驗、魄力、執行力三個強項，這三個強項完全符合這個階段台灣的需要。蔡英文表示，執政團隊的任務是一棒接一棒，前院長林全打基礎，賴清德除了拚執行，也為國家的未來做了很多規劃，而準備接任的蘇貞昌就是要更強力地來壯大台灣，「我對新任院長最大的期待，就是施政務必讓人民有感」，2019年就是政府拚民生、護民主、守主權的一年。

蔡英文也坦言，民進黨不久前確實輸了一場戰役，但他們會從失敗中反省、再一次整隊出發，贏得最後的勝利。「選後，我跟蘇院長有過深入直白的討論。蘇院長輸過，所以他比任何人都知道，這一次我們輸在哪裡。知道輸在哪裡，就知道要從哪裡爬起來」，未來會一起為台灣「衝衝衝」。

▲新任閣揆蘇貞昌。

蘇貞昌致詞時則表示，蔡英文選後多次跟他對談政局，雖然他希望用全力留任賴清德，但賴基於責任政治的理念，認為時間到就要堅定離開，雖不捨但只有尊重。

蘇貞昌也提起，邱吉爾說勝利並非終點，失敗也非末日，邱吉爾二戰時得到國王全力支持，在內外都有強敵的情況下得到勝利，再出任首相，得到女王支持，又獲得亮麗的成績。他要感謝蔡英文給他這機會及支持，他會帶著團隊努力、接地氣 並回應民意，讓團隊對台灣人民的信念做出成績，希望團隊在蔡英文的領導下能繼續林全、賴清德做的努力，繼續前進，「雖然有下車有上車，但我們會堅持走得更順利，讓乘客更滿意」。

至於外界好奇的新內閣名單，目前經濟部長沈榮津、國發會主委陳美伶、金管會主委顧立雄、財政部長蘇建榮及內政部長徐國勇等人確定留任，科技部長陳良基轉任教育部長，交通部長則找來本次大選落選的前台中市長林佳龍。