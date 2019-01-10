影／蘇起要藍營用理性對抗綠「民族主義」朱立倫：一直都理性

記者羅婉庭／台北報導

創造「九二共識」名詞的前國安會秘書長、陸委會主委蘇起表示藍營要抓住理性主義，對抗綠營民族主義，對此，前新北市長朱立倫10日受訪表示，他們一直都非常理性，他再度重申，面對兩岸問題，不是一時喊衝喊打爽一下就可以。

對此，朱立倫出席「內湖科技園區發展協會歲末聯歡豔紅之夜」，會後受訪表示，我們一直都非常理性，面對兩岸問題不是一時喊衝喊打、爽一下就可以，一定要非常理性，他也再度問總統蔡英文，「不要九二共識，你要什麼？」，人民等了兩年八個月了。

蘇起10日接受《聯合報》專訪時表示，「小英的說法扯得太遠，九二共識具模糊性正面功能，現在已經變形得我都認不出來了，藍若要持續獲得支持，就要抓住理性主義，對抗綠營民族主義」。

蘇起直言，「九二共識」是他在2000年時提出，就是希望避開「一中」、避開「各表」，為的，就是讓兩岸在民進黨執政時仍能各自保有模糊空間，讓雙方在沒有對話的情況下，能避免戰爭。

他也批評，很多政治人物故意忽視「九二共識」具有模糊性的正面功能，刻意加以扭曲，「現在已經變形得我都認不出來了。」他強調，「九二共識」名詞本身是一種創造性的模糊，不是「賣台」，反而是「保台」，讓台海保持和平，讓台灣不致成為大國的棋子。

蘇起也認為，在習近平大談和統和一國兩制之後，國民黨的處境最尷尬，「藍同時被紅和綠夾殺」。藍若要持續獲得支持，就要抓住理性主義，對抗綠的民族主義。

另外，針對國民黨主席吳敦義9日邀請藍營縣市首長表示黨共同的兩岸論述，南投縣長林明溱會後卻說「不要再提一中各表」，明顯與黨內不同調。對此，朱立倫表示，九二共識就是九二共識，基本原則就是一中各表，其中的「表」，不能「亂表」，我們的「表」就是中華民國，是根據中華民國的憲法精神。

台北內湖科技園區發展協會10日在圓山飯店舉行「內湖科技園區發展協會歲末聯歡豔紅之夜」，超過200家內科廠商與會；前總統馬英九、台北市長柯文哲、以及立委蔣萬安、李彥秀、議員高嘉瑜、黃珊珊也先後現身會場，使得這場內科年度盛事不僅熱鬧，且充滿政治味。





▲新北市長朱立倫、前總統馬英九。（圖／朱立倫工作室提供，下同）