2020總統初選／朱立倫：只要公開透明、接近「民意」

▲朱立倫、吳敦義。（資料照／記者賴于榛、屠惠剛攝）



記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫9日，關於黨內中生代提議在農曆春節前訂出黨內初選之制度與時程，他表示，制度只是過程，他也希望這個過程是公開透明，能與「民意」更接近的。

朱立倫出席「生物科技論壇暨成立大會」，針對吳敦義提出「黨員投票」較符合美式制度，他表示，不管任何制度都是要讓2020勝選，讓台灣經濟重振，讓兩岸關係改善、讓人民過好日子；任何的方式只是讓他們跟民意更接近，更能夠讓民眾支持國民黨。

台北市議員徐弘庭在中常會上向吳敦義提議要在農曆春節前訂出2020總統大選黨內初選之制度與時程，朱立倫表示，他知道黨內很多中生代都關心此事，但他強調，這只是一個過程，希望過程公開、透明，能獲得民眾支持，對國民黨爭取2020是正面的。

國民黨主席吳敦義與各縣市首長舉辦便當會導論兩岸關係，是否有拉攏諸侯的意味，朱立倫表示，他一直非常贊成黨要多跟縣市首長、立委、地方議會多聯繫溝通，絕對是好事情，國民黨需要更多民意支持，他非常贊成。

前行政院長王金平被說是難纏的對手，朱立倫表示，國民黨是非常民主開放的政黨，各種多元的聲音都有，黨內初選的過程只是讓黨內的聲音獲得民眾的支持，並非黨內競爭，最重要目標是獲得2020勝選，讓台灣經濟重振，讓兩岸關係改善、讓人民過好日子。

這場科技論壇成立晚宴，有前總統馬英九、前新北市長朱立倫、前行政院長張善政、國民黨榮譽主席吳伯雄、國民黨黨部主委李哲華、國民黨中央委員連勝文等人皆一同出席活動。