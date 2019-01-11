購票App遭「天才駭客」詐款20萬！高鐵硬起來：追訴民、刑事責任

▲有「台灣天才駭客」之稱的張啟元，被逮到利用手機APP入侵高鐵購票系統，竄改退票金，企圖詐領20萬元。（圖／資料照／翻攝自張啟元臉書）

記者曹悅華／台北報導

有「台灣天才駭客」之稱的張啟元，日前被調查局逮獲，涉嫌駭入台灣高鐵購票系統，竄改退票金額參數，詐領20萬元。對此，台灣高鐵公司今（11）對外說明，月前發現不明人士透過T Express行動購票App以惡意方式多次嘗試竄改票價資料之不法行為，試圖謀取不當利益，為維護交易秩序及大眾旅運之權益，將對不法行為人追訴民、刑責任。

高鐵公司今指出，月前發現不明人士透過T Express行動購票App以惡意方式多次嘗試竄改票價資料之不法行為，試圖謀取不當利益，遂即向法務部調查局舉報。

▲台灣高鐵公司今對外表示，將對不法行為人追訴民、刑責任。（圖／記者賴文萱攝）

高鐵公司同時強調，訂票相關系統具系統性之嚴密監控、檢核機制，且為兼顧售票效率及交易安全，也特別將較耗費系統資源與會影響旅客訂位效能的檢核機制，例如退換票金額檢核等，移至第二線帳務系統進行後續比對，本次事件即因高鐵公司主動比對發現，購票金額與退票金額出現異常，遂主動報案，有效阻擋惡意及不法行為，未對售票秩序及旅客權益造成影響。

最後，高鐵公司呼籲勿以身試法，為維護交易秩序及大眾旅運之權益，將對不法行為人追訴民、刑責任。

該事件爆發在2018年12月，高鐵向調查局告發其「T-Express行動購票」系統遭駭客入侵，該名駭客以40元訂購區間車票後，竄改系統退票參數，企圖詐領20萬元。檢調追查發現，駭客就是張啟元。

張啟元先以手機進入「T-Express行動購票」APP，試圖以1元、0元購買車票，但不成功。接著以40元，訂購南港到台北的區間票1張，成功後隨即辦理退票。而過程中攔截並竄改購票系統特定參數，使系統查驗機制失效，將原本應退的40元改為20萬元，意圖詐領。

調查局台北市調處報請桃園地檢署指揮，1月9日發動搜索傳喚，在張啟元的住處查扣犯案用筆電及手機，張啟元坦承自己的違法行為，被移送桃園地檢署，訊後10萬元交保候傳。