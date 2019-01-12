3天全台走透透！台鐵推「郵輪式列車」初夏遊程　1/21搶先開賣

▲2天1夜（含以上）郵輪式列車行程即將開搶。（圖／台鐵局提供）

記者曹悅華／台北報導

3天環島全台玩透透！台鐵局今（12）宣布，將於今年初夏（4到6月）規劃安排2天1夜（含以上）郵輪式列車行程，其中包含「宜蘭綠色生態博覽會、傳統藝術/日和祭典2天」、「台東都蘭部落、花蓮鳳林小鎮慢漫走2天」等，1月21日上午9時起搶先開賣，皆是限量制，喜歡的民眾千萬別錯過。

台鐵局說明，此次郵輪式列車行程包含「宜蘭綠色生態博覽會、傳統藝術/日和祭典2天」、「台東都蘭部落、花蓮鳳林小鎮慢漫走2天」、「台東知本溫泉、藝術森林樂園2天」及「歡慶鐵路節、經典蒸汽DT668、熱情海灣3天」等，可供旅客按興趣做選擇。

而為提高旅遊精緻度、更貼近旅客個別之需求，台鐵局提到，特別安排4月20、21日場次：國立傳統藝術中心及綠舞日式主題園區2擇1行程，適合喜歡傳統藝術與日式文化的旅客。

▲宜蘭「推火車」。（圖／台鐵局提供）

另外，台鐵局補充，6月7到9日場次適逢鐵路節及端午連假，可一起到宜蘭「推火車」；並專程安排體驗搭乘「DT668型蒸汽火車」行經最美麗南迴段，絕好美景一覽無遺；以及在屏東「大鵬灣休閒特區」體驗親水休閒遊程（生態遊湖及時光旅程2擇1），3天環島全台玩透透，千萬不要錯過。

最後，由於名額有限，台鐵局提醒為便利旅客及早安排假期，每趟行程售票日期特別提前於出發日3個月前開賣，有關旅遊行程停靠景點及各車站到、開車時刻，以台鐵局官網公告資訊為準。