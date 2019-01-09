蘇花改要開放大貨車通行了！ 「確定1/17蘇澳-東澳段上路」

▲蘇花改蘇澳與東澳段開放大貨車通行，時間就在1月17日，但大貨車要保持100公尺的車距。（圖／記者游芳男攝）

記者賴文萱／台北報導

蘇花改蘇澳－東澳段開放大貨車通行，時間確定在1月17日！交通部8日核定公路總局提報的蘇花改大貨車通車時程，在開放後台9丁線（原蘇花公路）將禁行大貨車，但載運危險物品大貨車仍禁行蘇花改，另外，公司、住家位於台9丁線上的大貨車仍可行駛舊線。

蘇花改蘇澳與東澳路段完工，2018年2月5日開放小型車通行，同年5月7日開放大客車通行，公路總局先前指出，開放大貨車通行目標在1月、即農曆年前。在交通部8日核定後，大貨車通車時程確定落在1月17日上午9時起。

公路總局第四區養護工程處指出表示，開放通行的大貨車指的是3.5噸以上，砂石車可通行，但不能是載運危險物品的貨車，例如載汽柴油、強酸強鹼溶液等，如果是超長或超載的貨車均禁止通行。

▲蘇花改蘇澳與東澳段1月17日起開放大貨車通行，但大貨車要保持100公尺的車距。（圖／記者游芳男攝）

大貨車通行蘇花改蘇澳與東澳路段，與一般車輛相同，除南北兩端限速40公里，其餘限速60公里，但車距要拉長到100公尺，以確保安全。

在蘇花改開放大貨車後，原台9丁（舊蘇花公路）將同步禁行大貨車，不過若是公司、住家位於台9丁線上的大貨車有需求，申請通行證後仍可行駛舊線，但若未申請就行駛，將依法開罰，但初期3個月會勸導不開罰。

根據公路總局統計，蘇花改一天單向車流量，平日3000到4000輛次，週休假日5000到6000輛次，如果開放大貨車行駛，平日一天約增加1000輛次，假日較少約500到600輛次。