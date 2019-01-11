基隆港旅客首破百萬人次！今年再迎4艘首航郵輪　3/29絕美亮相

▲2018年基隆港全年度旅客首突破百萬人次。（圖／記者徐文彬攝）

記者曹悅華／台北報導

基隆港務分公司今（11）宣布，2018年為基隆港客輪豐收年，全年度旅客首達106萬人次，刷新歷史紀錄。其中尤以國際郵輪貢獻最多，由2017年近83萬人次成長至94萬人次，成長幅度高達13％，高於亞洲平均值，同時透露對2019年的成長也相當樂觀，因為4艘郵輪會首航基隆港，其中包含3月29日亮相的雲頂探索夢號、4月29來台進行亞洲首航的歌詩達旗艦級遊輪威尼斯號等，國際郵輪渴望成長到96萬人次。

基隆港務分公司主任秘書李素如說明，國際郵輪旅客成長最主要的原因在於公主遊輪及麗星郵輪的加碼布局。母港航線部分，公主遊輪配置全新下水之盛世公主號，廣受好評，大部份航次動輒4,000人以上，載客率達9成以上，甚至滿載；麗星郵輪則安排旗下最大船型－處女星號至基隆港經營日韓航線，兩大郵輪公司雙雙提升了旅客人數。

▲基隆港務分公司主任秘書李素如表示，2018年國際旅客數成長率最高的國家是日本和菲律賓。（圖／記者曹悅華攝）

李素如補充，從基隆港出境最多的還是台灣人，約佔三分之二，國際旅客數成長率最高的國家則是日本和菲律賓。李素如繼續說，2018年兩大陣營也不約而同推出「多母港航線」產品，包括處女星號的基隆－馬尼拉－石垣島航線，及鑽石公主號的橫濱－名古屋－大阪－沖繩-基隆航線，消費者有了更多元的選擇。至於「兩岸渡輪航線」部分，中遠之星基隆－台州／廈門航線由2017年的2萬9千人次成長至3萬6千人次，約成長24％，主因在於以往兩岸渡輪以陸客來台為主，2018年則新增許多台灣旅客搭乘渡輪前往大陸旅遊。

李素如提到，回顧2018年，基隆港達成許多重要里程碑，包括卡莉多麗號首開自基隆港出發的環台跳島行程、首創韓國包船來台的歌詩達賽琳娜號、享譽地中海市場的MSC郵輪首度配置臺灣航線、基隆－沖繩－濟州簽署台日韓三方合作協議、及全台海空港首設的外幣兌換機。

▲今年基隆港將迎來4艘郵輪首航，歌詩達郵輪威尼斯號就是其中之一。（圖／記者蔡玟君攝）

展望2019年，李素如說基隆港客輪市場仍是熱絡，據統計，全亞洲搭郵輪的人數，台灣奪得第二名，僅次於中國大陸，所以她說，若天氣狀況良好，能像去年一樣較少颱風，預測今年旅客會有小幅成長，加上會有4艘郵輪首航基隆港，包含雲頂探索夢號、歌詩達威尼斯號、雲頂世界夢和拉彼魯茲，旅客人次成長可以說是指日可待。