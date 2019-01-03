交通部不擋了！國道客運3/4調漲　統聯北南「460→500元」

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國道客運確定從3月4日起調漲中、長程路線的票價，漲幅從5至40元不等。原本國光、統聯在去（2018）年底就曾公告2019年1月5日調整票價，但被交通部公路總局以「油價下跌」為由擋下來，這次不再介入，公路總局解釋，是因為業者已選在元宵節過後，將尊重調整。

據了解，國道客運原本已經規劃好實施新票價與調整優惠方案的時程，但都被公路總局以油價為由，希望業者能凍漲到農曆年後，像是首都、葛瑪蘭客運原本要在2018年12月實施新票價，後來在1月恢復原票價；國光、統聯則是從2019年1月3日、1月5日縮減優惠，現在則是到拖到3月4日才實施。

▲國光、統聯客運自3月4日起調整優惠票價，漲幅約5至40元。（圖／記者崔至雲攝）

統聯表示，各路線票價約多5至40元，例如北高從580元漲到590元、北中從290元漲到300元、北南從460元漲到500元，不過近期油價有回跌，針對調幅超過20元的路線，會在3月31日前推出「限期回饋優惠」，各路線調幅約為5元至20元。

►►統聯客運調整票價路線一覽

國光客運也同樣發布公告，從3月4日起調漲中、長程優惠路線及票價，各路線漲幅為10至40元。另自3月4日至3月31日止，維持提供「限期優惠」，原購買1/3調整後票價乘客，可持票券至國光所屬櫃台辦理換票，可退還價差。

►►國光客運調整票價路線一覽

▲客運站每到連假都會爆滿，此次漲價將影響許多人。

官方對於這次業者調漲不再介入，交通部公路總局組長劉育麟解釋，之前主要是因為油價下跌再加上民生考量，才會道德勸說，希望業者別在過年前調整優惠折扣，不過考量這次業者已選在元宵節後做調整，公路總局將尊重。

統聯客運副總許凱翔表示，從去年1月到10月油價不斷上漲，提出依照油價浮動機制反映票價皆被擋，已經自行吸收10個月的油價成本，光1個月就要多支出1000多萬，直到去年11月油價才回跌，不過也只是跌到跟前年一樣，不是低點，再加上今年基本薪資、加班費調漲，再不漲就真的不行了。

國光客運總經理吳忠錫指出，業者其實並不願意動票價，但因各項成本增加許多，票價反映成本是不得不的作為，若再不反應就無法經營下去，目前是在核定票價範圍內調整優惠，3月4日後優惠並不是全面調回原價，仍有優惠價，如果4月過後油價未大幅調漲，優惠價就可以持續下去。

▲業者解釋，這次漲價是不得不的選擇。