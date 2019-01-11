機捷推「免費接駁巴士」！不必大包小包到北車　1/14上路

▲桃園捷運公司推機捷接駁巴士。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

桃園機場捷運通車即將邁入第3年，為更貼近旅客需求，擴大服務範圍，桃園捷運公司自108年1月14日起至108年12月31日止，與8家台北車站周邊旅館業者合作，試辦提供全程免費的接駁巴士，讓搭乘機場捷運的旅客更快捷方便至A1台北車站搭乘機場捷運，35分鐘便能快速抵達機場，這項免費又方便的新選擇，讓旅程更便利更多美好回憶。

▲接駁巴士內部。（圖／記者曹悅華攝）



桃捷公司表示，「機捷接駁巴士」以台北車站為中心，分為「前站路線」、「後站路線」，規劃在人潮密集的飯店旅館、購物商城沿線設置接駁點，沿線共8家旅館均提供載客服務資訊。「機捷接駁巴士」每日上午11點營運至晚上7點，提供約15趟次免費巴士，班距約為20到30分，日後前往A1台北車站搭乘機場捷運的旅客，不用大包小包拖著行李箱辛苦轉乘，行動更加從容。

▲接駁巴士載客路線圖。（圖／桃園捷運公司提供，點我放更大）

桃捷公司補充，通車以來，持續朝運量提升及服務優化目標邁進，總運量已突破4千萬人次，106年平均日運量5萬6千人次，107年成長至6萬3千人次，平均每日成長6734人，營運持續穩定成長。除了提供「系統穩定、安全無虞」的捷運系統，更致力於優化旅客化的多元服務，希望透過更貼近旅客需求服務，提升搭乘意願進而帶動整體運量。