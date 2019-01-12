張學友高雄開唱！鐵粉衝相館「珍藏神票」心碎了　網曝3招：膠帶黏也悲劇

▲對歌迷來說，這些票券意義非凡阿。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

歌神張學友日前在高雄巨蛋開唱，一名女粉絲滿心期待，還特地到現場排隊買票，後來沉醉在演唱會中、難以抽離的她，喜孜孜地將票拿到相館護貝，怎料悲劇就此發生，而她看著原本想珍藏的寶貝，只能無限感慨。

女網友在爆怨公社自責地說，「好不容易期待學友來高雄開演唱會，好不容易安排時間現場排隊買票，聽完演唱會心情難以平復，殊不知現場演唱會的票不能護貝，悲劇終於來了，整個黑掉，我的票......我的心碎了。」

由於票券是熱感應材質，所以一護貝就會整個變黑。女網友表示，以為只有超商印出來的票不能護貝，加上兩張同時護貝，所以也來不及挽救，不禁感嘆「如果早知道就不會這樣做了。」

▲沒想到...換來兩張黑紙。（圖／翻攝自爆怨公社）

許多熱心網友建議，可以用掃描機、冷護貝、照下來彩色列印等方式處理，還有人留言說，可以嘗試用膠帶黏起來。不過，有經驗的網友則指出，「用膠帶貼也會不見～我試過。」

不少人也紛紛回應，「慶幸的是...還好已經聽完了」、「我也做過這種事」、「你不孤單，我相信很多人都幹過這種事，例如我」、「還是古早時代的票好」、「我連買都買不到」、「五月天粉絲事件重演」。

張學友為期兩年的經典巡迴，在終點站香港前來到高雄，57歲的他唱滿3小時、40首歌，誠意十足；最後也獻出彩蛋，先是外國樂手喇叭吹奏了一段天后江蕙的台語歌曲《家後》，在他笑著與粉絲對話後開始清唱，讓現場歌迷嗨翻。

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