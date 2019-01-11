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被耽誤的歌手！農村菜販歌喉「激似張學友」　粉絲跨越10km朝聖

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大陸中心／綜合報導

被賣菜耽誤的歌手！大陸河北有一名賣菜小販喜歡一邊工作一邊唱歌，穩健的台風擄獲不少粉絲，同時酷似「歌神」張學友的歌喉更是讓他一炮而紅，甚至有人跨越10公里專門來買菜，更受邀參加多家電視台的節目錄製。他本人也表示，之後雖然會嘗試轉型不再賣菜，但不會忘初心。

▲▼河北菜販唱歌激似張學友。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲河北菜販唱歌激似張學友。（圖／翻攝自騰訊視頻）

據《騰訊新聞》報導，河北的賣菜小販虞楊一開口便震懾全場，「你笑得越無邪，我就會愛你愛得更狂野。」就算隱身於農村市場，好歌喉仍不會被埋沒，輕輕鬆鬆把張學友的「吻別」揣摩的入木三分。

不管是深情還是悲傷曲全都難不倒虞楊，「就算天邊海角多少改變，一生只有風中追究，不想孤單地逗留。」、「我的眼中有淚光閃爍，我的心中有無限寂寞。」趁著攤販的空閒時間，就會拿起麥克風高歌一曲，就算是電音舞曲也沒問題。

▼張學友·經典世界巡迴演唱會2018台北站 慶功。（圖／記者張一中攝）

▲▼張學友·經典世界巡迴演唱會2018台北站 慶功。（圖／記者張一中攝）

虞楊因心疼家中父母年事已高，所以一肩扛下生計，卻仍無法壓下對唱歌的熱愛，天生的好歌喉更被網友形容是「被賣菜耽誤的歌手」。網紅菜販之路開始，在各大電視節目亮相後，他表示新的一年會嘗試轉型，追求自己真正熱愛的音樂，雖然終究會離開市場，但不會忘記本心。

除了虞楊，江蘇也有一名靠著神奇模仿功力走紅的菜農姚步強，從天王劉德華到小哥費玉清，一秒之間轉換易如反掌，沒有華麗設備依舊讓人聽的如癡如醉，只能說高手藏民間，靠一張嘴就讓人臣服。

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關鍵字：河北,菜販,張學友,唱歌

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