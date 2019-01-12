兒子出生2個月7kg！婆婆嫌太胖爆氣怨她「虐待寶寶」...網傻眼：找麻煩嗎

▲她的兒子出生2個多月了，吃好睡好體重已經達到7公斤。（示意圖／unsplash，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

剛出生的小孩能多吃就是福，才能有營養好好發育長大。一名新手媽媽在臉書上抱怨，她的寶貝兒子才出生2個多月，已經長到7公斤，白白胖胖的看起來很健康，沒想到老公把兒子的照片傳給婆婆看，婆婆竟然說她和娘家把小孩養得太胖了不健康，根本是在虐待寶寶，讓她非常無奈。

這名媽媽在臉書「爆怨公社」社團中貼文求助，寶貝兒子剛滿2個月，體重卻已經飆到7公斤，「我的婆婆看了我老公傳的照片，她好火大，說我娘家媽媽太會養了，根本不健康是在虐待小孩子，我好崩潰，到底怎麼辦？」

聽到婆婆這樣說，她瞬間無言，「吸收很好吃很開也要被說是虐待寶寶」，事後她也特別詢問醫生寶寶的發育狀況，醫生也只跟她說寶寶長得比較快，卻也沒跟她說要怎麼照顧寶寶比較好，讓她非常無助。

網友們看到她的貼文都覺得婆婆的反應太誇張了，「以後會抽高啊，管他的喔」、「小孩適當的胖胖養，以後會抽高」、「孩子只要健康就好，小時候胖不是胖」，也有不少網友覺得婆婆不管寶寶長得快或慢都有得嫌，「長得太快被講話，長得太慢被比較」、「你婆婆應該只是在找碴而已」、「養太瘦說沒營養，養太胖也有話說」。

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