極簡房間嫌寒酸！他住4年擺設如一　網一看懷疑：這是剛搬進來？

▲這真的不是剛搬進來的樣子，而是已經住了好幾年 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

每個人追求的生活模式不同，有人喜歡收集小物，讓生活空間更溫馨有趣，但也有人偏愛簡約清爽的風格，認為太多東西只是迷失自我而已。一位網友日前貼出他超簡單的房間，被網友形容真的「家徒四壁」，還有親友覺得看起來很寒酸。不過這樣的擺設他已經堅持了好幾年，鄉民們也表示很羨慕這樣的風格，只是太難做到。

一位網友在臉書「爆怨公社」中表示，每個人喜歡的生活模式不同，自己則是認為簡單就好，家中不需要放一堆雜物，「又不是回收站」。不過簡約的「和尚模式」卻被親友說像「沒錢人在住的」，讓他很是無奈。原po認為，囤積太多東西都是因為「永遠滿足不了的收藏慾」，很多都是讓人會迷失自我的垃圾。

原po秀出自己的房間照片，只見房內擺設超少，除了基本的床板、電扇和冷氣，額外多的東西只有衛生紙和床頭上的3樣小東西，一旁也只看到一只行李箱而不見大衣櫃，連床墊都是單人的，露出半面的木頭床板，相較於一般人的房間，的確相當簡樸。

▲原po表示他嚮往的房間只要有一張床、一張椅就好。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

有網友力挺表示這樣真的省事很多，「這樣你不用收東西收的要死」、「那是極簡生活，他們不懂，感覺蠻舒服的」、「 除了錢，沒有什麼值得囤積」、「我房間也是一張床、一竿衣服而已」、「打掃起來很輕鬆」、「看了超爽的」。

但也有人受不了太空曠的空間，覺得東西多一點比較熱鬧，「太簡單反而沒安全感，我喜歡擁擠」、「這不可能啊，衣服放哪、冬季棉被放哪、衣服曬哪」、「我房間是一堆漫畫跟一堆工具」、「這樣會嚇到小偷啦」。其他人則是偷偷抱怨，雖然羨慕，但一有女友或是小孩，房間都會瞬間變成儲藏室。

有網友建議，如果添加一些設計感，親友也許就換改觀，對風水也有幫助。對此原po也回應道，其實他也有衣櫃、吸塵器等，只是收起來了；另外，房間也不是像有人說的是「剛搬進來」，而是已經住了好幾年。他還透露，最近已經加放了一個小櫃子，「是親友送的」。

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