「怎麼可以帶蹄膀」！剛回國嘴賤弟狂嗆　正妹曬照怨：腿粗錯了嗎...網笑翻

▲她回國被弟弟嗆怎麼把蹄膀帶回來。（示意圖／pixabay，與本文當事人無關，下同）

網搜小組／綜合報導

為了防堵非洲豬瘟入侵台灣，政府嚴格控管境外肉品。一名女網友近日剛從國外回來，確認過自己沒有攜帶肉品，也順利入境，沒想到一回到家，弟弟看到她的照片卻責怪她，怎麼可以把「蹄膀」帶回來，她想了一下才發覺，原來弟弟是在暗諷她的腿跟豬一樣粗，讓她瞬間翻白眼。

這名女網友在臉書「爆怨公社」社團中貼文，她和朋友出國玩了幾天，開開心心的帶了一些紀念品回國，知道因為非洲豬瘟的關係，所有境外的肉品都不能攜入，她也乖乖地都沒有帶任何豬肉，結果一回到家卻被弟弟質問。

弟:不是不能帶豬肉回台灣嗎？

女網友：對啊！

弟：那妳怎麼還帶蹄膀回來！

她本來還沒意識到弟弟在說什麼，後來才發現原來弟弟嫌她腿粗，說她把自己的大腿帶回國了，根本是帶「豬蹄膀」回來，讓她無奈地說，「腿粗錯了嗎？」

網友們看到她的貼文都笑翻了，紛紛留言表示，「這蹄膀很可愛」、「你弟太不識貨了」、「這蹄膀一定很好吃」、「太不會說話的弟弟了」、「這腿我可以」、「妳弟也太絕了」、「妳弟好欠揍」、「必須叫妳弟先寫好不自殺申明，不然怎麼死的都不知道」、「哪有很粗，弟弟眼瞎」。

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