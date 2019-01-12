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川普推特語錄／前幾屆政府早該建邊境牆了　但從沒人完成它…我會！

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▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普11日在推特上針對邊境問題瘋狂開砲，他表示自己剛剛才從南方的邊境地區回到白宮，「我比任何人都清楚，那是一個更糟糕的情況、一個入侵！」但是民主黨的人全都不明白，接著又說邊境圍牆若建造完成，將可以大幅度阻絕犯罪、毒品及非法移民，還說「前幾屆政府早就應該建造了！」

想看更多川普推特語錄，請點擊：
►►川普推特語錄／我早就料到！哭哭舒默又亂講話　我才沒有拍桌呢
►►川普推特語錄／與中國的協商非常順利　鋼鐵公會都說我很棒！
►►川普推特語錄／為了根本不該發生的森林大火　浪費數十億美元經費給加州

▼我們南部邊境的人道主義危機。我剛剛從那邊回來，我比任何人都清楚，那是一個更糟糕的情況、一個入侵！我去過那裡很多次了－－民主黨人、哭哭查克（指舒默）及裴洛西（Nancy Pelosi）都不明白，這對我們整個國家來說有多糟糕和危險。

鋼鐵屏障（或稱城牆），早就應該由前幾屆政府建造了，他們從來沒有完成它，但是我會！沒有它（邊境圍牆），我們的國家就不安全。罪犯、黑幫份子、人口販子、毒品及其他大麻煩都能輕易進入，它是可以被完全阻止的！

▲▼ TTT

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▼持有美國H1-B簽證的人可以放心了，將會有改變發生在你們的居留權上，它帶了簡易性和確定性，還有取得公民身份的可能性。我們希望鼓勵有才華的人和高技能的人到美國來追尋就職的機會。

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▼我經常在集會的時候說，「墨西哥會支付邊境圍牆的費用」，現在我們和墨西哥簽署了一項非常棒的新貿易協議，這是一筆每年價值數十億美元的交易，取代了之前糟糕的北美自由貿易協定，（兩個協議之間）差額可以支付邊境圍牆的費用許多次了！▲▼ TTT

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