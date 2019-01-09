川普推特語錄／與中國的協商非常順利　鋼鐵公會都說我很棒！

▲美國總統川普。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

川普總統將於美東時間8日晚間9時（台灣時間9日上午10時）在橢圓辦公室發表全國演說，主題針對邊境安全。他先前表示，將考慮宣布國家緊急狀態，以取得經費建造邊境圍牆。除此之外，川普今日沒有其他公開行程。

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▼恭喜真正偉大的美式足球隊，克萊門森老虎隊，昨晚在對陣強大的阿拉巴馬隊比賽中獲得不可思議的勝利。同時也是偉大南卡羅來納州的一大勝利。期待與球隊和他們的教練在白宮第二次見面。



▼與中國的協商進展非常順利！

▼鋼鐵工人聯合工會的Mark Glyptis說，「總統先生多年來是鋼鐵產業最大且最棒的支持者。我們現在的情況真的很棒。關稅讓我們得以競爭。鋼鐵業過去曾因為不公平的貿易而失去工作機會，這不公平。成果非常正面。」

▼經濟數字看起來真的很好。你們能想像，假如我以長期零利率來操作，就像過去的政府一樣，而不是如今天這樣快速增長的規範利率，會是怎樣的情形嗎？那麼做太容易了！自2016年選舉以來，市場仍在增長！