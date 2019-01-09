　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

川普推特語錄／與中國的協商非常順利　鋼鐵公會都說我很棒！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

川普總統將於美東時間8日晚間9時（台灣時間9日上午10時）在橢圓辦公室發表全國演說，主題針對邊境安全。他先前表示，將考慮宣布國家緊急狀態，以取得經費建造邊境圍牆。除此之外，川普今日沒有其他公開行程。

想看更多川普推特語錄，請點擊：
►►川普推特語錄／我國假新聞是真正的反對黨　它是人民真正的敵人
►►川普推特語錄／科爾號爆炸主謀被擊斃　我們永遠不會停止打擊恐怖主義
►►川普推特語錄／除非你是毒販人蛇　不然大家都希望邊境牆快點蓋好

▼恭喜真正偉大的美式足球隊，克萊門森老虎隊，昨晚在對陣強大的阿拉巴馬隊比賽中獲得不可思議的勝利。同時也是偉大南卡羅來納州的一大勝利。期待與球隊和他們的教練在白宮第二次見面。

 ▲▼T

▼與中國的協商進展非常順利！

▲▼Ｔ

▼鋼鐵工人聯合工會的Mark Glyptis說，「總統先生多年來是鋼鐵產業最大且最棒的支持者。我們現在的情況真的很棒。關稅讓我們得以競爭。鋼鐵業過去曾因為不公平的貿易而失去工作機會，這不公平。成果非常正面。」

▲▼Ｔ

▼經濟數字看起來真的很好。你們能想像，假如我以長期零利率來操作，就像過去的政府一樣，而不是如今天這樣快速增長的規範利率，會是怎樣的情形嗎？那麼做太容易了！自2016年選舉以來，市場仍在增長！

▲▼Ｔ

ET快訊
蔡總統深夜發文：已幫年輕人減稅
從阿諾、白冰冰到冷泉加熱　潘恆旭話題不斷

關鍵字：川普,推特,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩再突訪北京…與習近平會晤慶生　韓媒：談到二次川金會

川普推特語錄／與中國的協商非常順利　鋼鐵公會都說我很棒！

揭密金正恩的「綠皮列車」…全車裝甲防彈超重　最高速僅60公里

貿易戰波及　傳Volvo轉移部份美國生產線到中國

無照保母涉殺2月大男嬰　帶屍趴趴走還裝「睡著」放後座還給媽

沙烏地「男性監護制」箝制女性　出生到死亡都是未成年

跨年在時報廣場開遊戲直播　最紅實況主Ninja年收3億元

苦命女槍殺嫖客變終身犯 民眾聲援 服刑12年獲特赦

渡假返家發現有陌生人　「霸屋男」狠嗆：我有槍快滾蛋！

快訊／日本也震了！九州近海規模6.4地震　鹿兒島震度4

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

劉在錫.李光洙骯髒對決　「用臉溜冰」看不膩

桃園莽夫掐死航空主管妻！　舅爆「關鍵內幕」起底背景

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

開車遇老人「硬闖紅燈」急減速　萌伯送飛吻感謝！網：原諒你啦

「戲精柴」洗完澡仍賣力演驚嚇　超淒厲慘叫網笑：以為煮狗肉

鮮甜味噌小龍蝦鍋不到300元　桃園八德平價「個人小火鍋」

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

金正恩再突訪北京…與習近平會晤慶生　韓媒：談到二次川金會

川普推特語錄／與中國的協商非常順利　鋼鐵公會都說我很棒！

揭密金正恩的「綠皮列車」…全車裝甲防彈超重　最高速僅60公里

貿易戰波及　傳Volvo轉移部份美國生產線到中國

無照保母涉殺2月大男嬰　帶屍趴趴走還裝「睡著」放後座還給媽

沙烏地「男性監護制」箝制女性　出生到死亡都是未成年

跨年在時報廣場開遊戲直播　最紅實況主Ninja年收3億元

苦命女槍殺嫖客變終身犯 民眾聲援 服刑12年獲特赦

渡假返家發現有陌生人　「霸屋男」狠嗆：我有槍快滾蛋！

快訊／日本也震了！九州近海規模6.4地震　鹿兒島震度4

晴木千層炸豬排1/10插旗微風南山　開幕首4日美國極黑豬買一送一

工友未獲續聘想洩憤　竟持榔頭擊北京小學孩童釀20傷

好市多驚現「噁爛退貨襪」？起毛球+黑印子網全嚇瘋：祝奧客得香港腳

搶起來！釜山機票單程500元「北高都能出發」　9日起限時開賣3天

老婆衣櫃翻出「季芹黑歷史」他狂抖求救！網笑翻：王仁甫要找你了

金正恩再突訪北京…與習近平會晤慶生　韓媒：談到二次川金會

信守「一生督你」重諾！謝龍介證實遷戶籍：立委補選，願為黨一戰

潑水節現省1900泰銖！泰國21國落地簽證免費延長至4月30日

俠男攔截可疑貨車救下400汪　等等！裡面怎麼有隻我家的？

快訊／分紅不如減稅？　蔡英文深夜FB發文：我們已經幫年輕人減稅了

尿急男安全島留下「濕濕記號」　30秒一泡！網虧：這需要勇氣

國際熱門新聞

遭鎖廁內1hr…漢堡王賠他終生..

女星下海賣淫　老司機看刺青認出..

即／日本也震了　九州規模6.4..

揭密北韓綠皮列車　全車裝甲防彈

賭場服務機故障　港女趁亂得手2..

河馬「張大口」瘋狂撕咬漁民　畫..

川普：與中國的協商進展非常順利

大學生舞會太嗨上演「活春宮」　

印度誕下獨眼牛！村民把牠當神拜

海鷗被纏住　比基尼女熱心解救

Volvo部份生產線　傳從美移..

硬要本人來銷帳　她扛亡父骨灰去

長未必長命！性器越大越易心臟病

無照保母涉殺小男嬰　還幫屍穿衣..

更多熱門

相關新聞

無照保母涉殺小男嬰　還幫屍穿衣還給媽

美國威斯康辛州一名28歲保母涉嫌殺害2月大小男嬰，還在男嬰死亡後帶著屍體趴趴走，甚至偽裝「孩子還活著」的假象還給家長。事發後她遭控一級謀殺罪，保釋金50萬美元，並被禁止和其他兒童、收害者家屬接觸。

回家發現屋內有人　霸屋男：現在是我家

全球風險扯上川普　地緣政治奪冠

民主黨想癱瘓參院　迫共和黨妥協

貿易談判倒數前夕「習金會」　時殷弘：警告川普北京是「有牌的」

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

凌晨奔中壢旅館！4鬼全陰笑等著壓床

生意失敗又被前妻追錢　男痛苦自殺死在房內

2018年末開始衰8年！「3重災區星座」曝光

33歲南韓花美男歌手猝死家中

瓊瑤FB發文挺：韓市長我服了你

全場粉都有飯吃只有E.L.F被忘了

鉛筆插進肉！網狂秀陳年「筆跡刺青」

野生周子瑜現台南咖啡廳！

陳意涵炫9個月孕肚「還是平的」！賈靜雯雙手一抱傻眼

23歲女騎士遇死劫　捲薇閣校車底亡

工作12年！尾牙吃一半荷包進帳53萬

理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！

快訊／北捷板南線大塞爆！請1400人下車

阿嬤硬塞護身符！他撞鬼3次又遇「鬼壓床」

超越谷關！宥勝：南極空氣最新鮮

更多

最夯影音

更多

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

劉在錫.李光洙骯髒對決　「用臉溜冰」看不膩

桃園莽夫掐死航空主管妻！　舅爆「關鍵內幕」起底背景

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面