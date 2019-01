川普推特語錄／我早就料到！哭哭舒默又亂講話　我才沒有拍桌呢

▲川普出發前往美墨邊境。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

川普總統與國會協商破局,聯邦政府恐怕繼續停擺,即將打破美國史上政府關閉最久的紀錄。川普今天在推特上駁斥民主黨參議院領袖舒默誇大其詞,並責怪民主黨之所以不願妥協,只不過是因為不想看到川普再贏一次。川普總統今日前往德州麥卡倫(McAllen)和格蘭河美墨邊境視察。

▼歐巴馬總統,感謝你的大力支持,我一直都是這麼說的!

President Obama, thank you for your great support – I have been saying this all along! pic.twitter.com/L506g9Aq4z