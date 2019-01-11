川普推特語錄／我早就料到！哭哭舒默又亂講話　我才沒有拍桌呢

▲川普出發前往美墨邊境。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

川普總統與國會協商破局，聯邦政府恐怕繼續停擺，即將打破美國史上政府關閉最久的紀錄。川普今天在推特上駁斥民主黨參議院領袖舒默誇大其詞，並責怪民主黨之所以不願妥協，只不過是因為不想看到川普再贏一次。川普總統今日前往德州麥卡倫（McAllen）和格蘭河美墨邊境視察。

▼歐巴馬總統，感謝你的大力支持，我一直都是這麼說的！

President Obama, thank you for your great support – I have been saying this all along! pic.twitter.com/L506g9Aq4z — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月10日

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▼福斯新聞說，「邊境安全和邊境圍牆獲得巨大支持」。甚至超乎任何人的想像！主持人Steve Doocy說，「總統的支持者不想看到他投降」。我才不會呢！

▼說參眾兩院的共和黨人空前地團結，儘管假新聞媒體努力讓報導看起來相反。反對派和民主黨都知道，我們必須要有強而有力的邊境安全，但就是再讓川普勝利一次。

▼哭哭查克（指舒默）又用他一貫的說詞講謊話，說我「怒拍桌子走出房間，他就是愛亂發脾氣」。我就知道他會這樣講，當南西拒絕了適當的邊境安全提案之後，我禮貌的說了聲拜拜，然後離開，並沒有拍桌子！