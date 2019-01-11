賴清德班師回朝　高思博：民進黨台南正式出現兩個太陽

▲行政院長賴清德正式請辭，大台南市政倡議發展聯盟發起人高思博表示，民進黨台南市正式進入兩個太陽的競爭。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

行政院長賴清德於1月11日上午正式請辭，同時間蔡英文總統宣布由前行政院長蘇貞昌接手擔任行政院長，大台南市政倡議發展聯盟發起人高思博聞訊後表示，賴清德班師回台南，想必黃偉哲市長必定開心不起來！民進黨台南市正式進入兩個太陽的競爭！

高思博認為，黃偉哲日前與民進黨中生代一同串連，表態支持蔡英文總統競選連任，相對於賴清德至今都未曾明確表態是否參選2020大選。黃偉哲此舉，形同告訴賴清德，黃偉哲市長日後將走自己的路。

高思博說，台南政界所有人都知道賴清德與郭信良兩人是水火不容。郭信良日前退黨所批評的就是賴清德與新潮流，但黃偉哲在議長選舉結果出爐後，竟只淡淡表示尊重議會選舉結果，與賴清德過去作法大相逕庭，都顯示出黃偉哲向賴清德暗示自己「已經長大」，不太可能再是賴清德細漢。

高思博認為，此次2選區立委補選格外引人注目，賴清德勢必全力輔選郭國文，而國民黨謝龍介主委表態願意接受徵召，參選台南立委補選，勢必對上返鄉操盤的賴前院長，讓謝主委「一生監督賴清德一人」的戲碼持續上演。

高思博說，雖然郭國文在市長選舉中擔任黃偉哲總策劃，但台南地方人都知道，郭國文其實是代表賴清德的監軍角色。因此，第2選區的補選，將成為謝、賴對決的戲碼，黃偉哲很可能在自己選區補選戰役中，完全沒有角色的尷尬局面。

高思博說，因賴清德始終不願放手台南，新潮流希望完全壟斷台南市全部的政治資源，也讓泛綠陣營內部充滿矛盾。高思博說，據悉，泛綠陣營除了陳筱諭外，未來將有大咖表態參與補選，面對泛綠再度分裂，高思博相當看好龍介仙的選情！龍介仙很可能替台南國民黨爭取到一席，得來不易的區域立委席次。