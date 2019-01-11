幕後／大雨那夜看到助理手機泡水　蘇貞昌人生第三階段的6個字

▲總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任。（圖／記者李毓康攝）



文／陶本和

「X！現在的蘇院長跟以前的蘇院長，根本是兩個不同的人好不好！我以前在他身邊做事，是真的很怕他。」貼近蘇貞昌的幕僚用髒話加強了他的語氣，這位過去私下被形容是「酷吏」的蘇貞昌，在重回政壇後，反而因為多了親情與友情的淬煉，變成了家人與幕僚眼中的溫柔阿公。幕僚說，「蘇貞昌2.0」來了，放下了過去、放下跟蔡英文的恩怨，人生到了奉獻的階段，此刻的他們，更多的是惺惺相惜。

熟悉蘇貞昌的人士表示，過去的蘇貞昌是不分青紅皂白，破口大罵助理的，把小助理罵到顫抖掉下眼淚，當過他幕僚的人，無不畏懼他剽悍的風格，因此一直以來外界也以「酷吏」來形容他，過去在蘇擔任院長的時候，真的非常害怕他，但這次競選新北市長回到他的身邊做事時，「X！他不知道是有孫女了，還是怎麼樣，他簡直換了一個人啊，Ｘ！這根本不是蘇貞昌吧。」

其實，在蔡英文登壇拜將把蘇貞昌請出來時，蘇團隊自己都很清楚，新北市長這一仗根本「打不贏」，但在民進黨沒人擔起領頭羊的困境下，他擔起來了，「想法很簡單，就好好幹一場，選輸的那一天晚上，我們也決定，謝票也要比照最高規格，讓這場選戰好好畫下句點，這就是蘇貞昌的最後一戰，也要好好收場」。

親蘇的人形容起現在的蘇貞昌，在鐵漢剛強的外表下，多了更多的柔軟，跟過去的他比起來，以前是政治明星、是總統候選人，做起事來礙手礙腳放不開，太大爭議的議題不敢碰，但現在無所求了，他的人生也到了第三階段，「就是奉獻了啊」。

以前的蘇貞昌，很忙、節奏很快，對身邊的人乏於關心，無暇照顧別人的情緒；但是在這次選舉的過程中，小秘書們眼眶稍紅了、戴了口罩，他都會主動開口問，看到助理手機螢幕摔碎了也會關心。

蘇團隊的人回憶，有一次在跑行程中，碰上大雨天，有位助理手機因為淋雨壞了，蘇貞昌私下交代辦公室主任，「你去問問他要什麼手機，去幫他買一支新的」，他深知助理為了他的選舉行程，導致手機進水壞了，他就自掏腰包幫助理買支新的。

在蘇貞昌的團隊裡，氛圍也跟過去截然不同，蘇會主動跟年輕幕僚開玩笑，大夥兒有時也敢跟他伴起嘴來；他以前看古文、詩詞，但現在開始讀起年輕人喜歡的文學、藝術展覽，願意聽年輕人說話，也大膽放手讓團隊的創意盡情發揮，這才造就出這次選戰中，最強創意跟文宣戰的團隊。

▼總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任。（圖／記者李毓康攝）



對於即將接下閣揆的蘇貞昌，蔡英文細數3大強項，分別是有經驗、有魄力跟執行力。幕僚說，蘇貞昌的執行力最為人稱道，過去在台北縣長任內，因應SARS，原本要兩個月才能處理的醫院工程，強力貫徹意志在團隊中，10天內完成任務。

蘇貞昌的做事效率無人能及，親蘇的人說，他不喜歡用速度慢的人，連講話慢的也不行，「迅速」就是他團隊風格，從他跑行程明快的節奏就可以感受出來；而在會議中，蘇貞昌更不喜歡落落長的報告，必須明確提出重點、數據，以及如何解決的方案，不允許拖泥帶水。

但蘇貞昌不可諱言的，還是有歷史包袱，回想他去年出來參選新北市長時，對手侯友宜酸他「不是說不出來選？」，到了後來討論起出任閣揆的事，還被同黨游系的人馬酸「輸那麼慘還當院長」。親蘇人士坦言，在選後，蘇辦內部的會議中，大家都投了反對票，沒有人同意，連他的家人也都心疼，「所以最初，他的確沒有要出來當閣揆」。

親蘇人士說，在蔡英文跟蘇貞昌討論的時候，親耳聽到蘇告訴總統，游錫堃是好的人選，或是讓中生代的陳其邁來接班，「他被侯友宜酸、被游系酸，我們大家都不開心，但蘇完全沒在意。」

蘇貞昌過去常說「要不斷超越自己」，但親蘇人士認為，現在看起來，其實過去的蘇貞昌並沒有超越自己，真正超越是現在，過去他太過戰戰兢兢，總以為好好的當、好好的做，就會被大家接受跟認同，就可以選總統，「但也因為太強勢了，最後大家都變成了敵人，而現在的他，也已經放下了。」

蘇貞昌放下了，這次出任閣揆，外界都在擔心他跟蔡英文之間的恩怨，要如何暢通合作？但其實在某個層面而言，他已經放下了那段恩怨。親蘇人士說，或許也可以說是他們彼此了解了，過去當過蔡英文的上司，也做過競爭對手，都會對彼此有研究，深知對方的弱點。

對於現在的蘇貞昌跟蔡英文，親蘇人士說，蘇貞昌也無所求了，不可能挑戰總統或是其他公職，也就放手去做了，兩人之間的氛圍，反而是非常的惺惺相惜，他們都知道年紀到了今天，在國家關鍵時刻，彼此需要互相幫助，共同目標是撐起這個國家。

●作者陶本和，現任《ETtoday新聞雲》要聞中心組長。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net



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