卓榮泰提出立委補選目標「保三搶二」：會是民進黨強心針

▲民進黨黨主席卓榮泰與媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨主席卓榮泰11日下午與媒體茶敘，對於即將進行的立委補選表示，目標是「保三、搶二」，保住台北、台南及新北原來屬民進黨席次，而搶二是爭取台中、彰化2席立委。

卓榮泰在跟媒體茶會時，首先針對黨部人事的調整議題表示，會陸續補實，大概會在下週中常會後輪廓會比較清楚，先把空缺補起來，而其他的職務會在1月27日立委補選後再來進行，畢竟若把現在戰鬥團隊重新調整，並不適當。

在黨秘書長人選方面，卓榮泰表示，主要任務必須協助黨內外事務，協調能力當然會是必要條件之一，原本找比較年輕一點的，但現在希望是找一位跟他年紀不要差太多的，把標準放寬，年紀可以拉高些，如此一來人選也比較好找。

而總統初選的時程方面，卓榮泰表示，過去的慣例會落在3、4月份，但是今年因為碰到3月16日的立委補選；因此，他會建議應該在補選之後再進行，看3月16日之後，希望在一個月的時間能否完成。

至於立委補選的目標上，卓榮泰表示要「保三、搶二」，保三是保住台北、台南、新北三席，原本屬於民進黨的席次，而搶二則是攻下台中、彰化2席。

卓榮泰進一步指出，如果成功保三，那麼就是選後讓選民知道民進黨是有經過改變的；在搶二方面，則是台中、彰化如果可以拿下勝利，那就會是民進黨非常強的強心針。