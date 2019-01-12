敗選後「復仇者」組閣　蘇貞昌偕陳其邁14日上任

▲總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任。（圖／記者李毓康攝，下同）

政治中心／綜合報導

面對2018年九合一選舉慘敗，行政院長賴清德11日宣布內閣總辭，總統蔡英文宣布由前院長蘇貞昌回鍋接任，副行政院長由民進黨前立委陳其邁出任，值得注意的是，連任失利的前台中市長林佳龍接下交通部長，蘇貞昌、陳其邁與林佳龍宛如「復仇者聯盟」，科技部長陳良基則轉任教育部長，多數財經首長留任，待內閣人事都確定，14日將上任，未來中央與地方的關係、台中交通發展備受關注。

蔡英文不捨賴清德 滿身傷痕仍堅守崗位

總統蔡英文偕同賴清德、蘇貞昌召開記者會，正式宣告由蘇貞昌回鍋接棒閣揆，並啟動內閣改組工作。蔡英文表示，賴清德任內，全力執行包括5加2產業創新計畫、前瞻基礎建設計畫，以及各項提升政府效能、優化投資環境、強化國家發展的政策規劃，這當中有許多複雜艱難的挑戰，但賴清德始終以最堅定的意志跟使命感，儘管滿身傷痕，仍堅持崗位到最後一刻。

蔡英文指出，賴清德認為必須為選舉的結果負責，執政黨內上上下下，包括即將接任的蘇貞昌，都希望賴清德能留任，但賴清德辭意已決，她儘管百般不捨，還是尊重賴清德的決定。

蔡英文強調，賴清德離開閣揆的職務，但是她相信賴院長仍然會很關心台灣，也很關心台灣的未來，所以他仍然是台灣隊的一員，「未來，為了台灣，我們還是會一起來打拚。 」

賴清德讚蘇貞昌「終結者」

賴清德致詞時表示，「我要感謝蔡英文總統給我服務台灣這塊土地與人民的機會」，過去他率領行政院團隊積極認真執行7項重大任務，他與團隊戰戰兢兢、不敢鬆懈，許多方面已經有階段性的成果。

面對敗選，賴清德表示，身為最高行政首長應負起政治責任，感謝蘇貞昌願意勇敢承擔；以棒球術語比喻，他自認是中繼投手，蘇貞昌則是「終結者」，高強度的比賽中，投手經驗是無價之寶，要有魄力、敢跟打者對決、用什麼球路都控制地非常好，蘇貞昌以終結者之姿接任，相信九局結束後，可得到人民的支持。

蘇貞昌自比邱吉爾二度接首相

蘇貞昌與前英國首相邱吉爾的際遇不謀而合。2006年，前總總陳水扁執政時期，蘇貞昌59歲接任行政院長，接替現為駐日代表的謝長廷；13年後，蘇貞昌高齡72歲仍接受蔡英文的任命，接替賴清德，回鍋擔任行政院長。

蘇貞昌接下新任閣揆，他在交接致詞時表示，蔡英文選後多次跟他對談政局，雖然他希望全力留任賴清德，但賴清德基於責任政治的理念，辭意堅決，他雖不捨但也只有尊重，而賴清德在總統領導下拿出亮麗成績，他由衷敬佩。

蘇貞昌也舉邱吉爾高齡卻二度出任首相為例指出，邱吉爾曾說勝利並非終點，失敗也非末日，邱吉爾二戰時得到國王全力支持，在內外都有強敵的情況下得到勝利，再出任首相，得到女王支持，又獲得亮麗的成績。

蘇貞昌進一步指出，感謝蔡英文給他機會及支持，他會帶著團隊努力、接地氣並回應民意，讓團隊根據台灣人民的信念做出成績，希望團隊在蔡英文的領導下繼續前進，「雖然有下車有上車，但我們會堅持走得更順利，讓乘客更滿意」。

蘇貞昌、陳其邁、林佳龍敗選，組復仇者聯盟

2018年九合一選舉，老縣長蘇貞昌再戰新北市，以29萬票之差，輸給國民黨對手、現新北市長侯友宜，現接替賴清德，回鍋接任行政院長。

陳其邁競選高雄市長，以15萬票之差，輸給國民黨對手、現高雄市長韓國瑜，但敗選後開始積極經營直播，靠著愛貓「陳小米」、撩妹金句、大方約邁粉見面，人氣翻漲，感謝咖啡音樂會更是1萬多人爆棚，他還在現場獻唱《紅豆》，暖男形象深植人心。

林佳龍尋求連任台中市長失利，以21萬票輸給國民黨對手、現台中市長盧秀燕，但敗選後，他跟進陳其邁經營臉書直播。林佳龍敗選後的第一次直播，同時上線人數逾7千人、3萬多則留言，還抱著布偶「莎莉」與網友聊天，一甩嚴肅形象。如今內閣改組，陳其邁、林佳龍分別接任副行政院長、交通部長。

▲陳其邁與林佳龍日前到台中光復新村合體約會。（圖／記者李忠憲攝）

林佳龍11日也在臉書指出，卸任台中市長以來，許多關心和建議進退的聲音，他都銘感在心，無論選擇什麼樣的角色，他為台灣、為台中奉獻所能的心，沒有因為敗選而有絲毫減少，特別是在台灣面臨嚴峻挑戰的時刻，使命感和責任感反而與日俱增。



林佳龍強調，感謝蔡英文和蘇貞昌，邀請出任行政院交通部長一職，賦予他繼續為社會服務的機會和責任，而他未曾忘記對台中市民的承諾，未來仍會以台中為家，一方面持續將這個城市好的發展經驗推廣到全國各地，也透過參與中央執政來協助台中市邁向更國際、更進步的宜居城市。

蘇貞昌偕陳其邁14日上任

內閣改組目前確定的名單，副院長由陳其邁接任，行政院秘書長由前台南市代理市長李孟諺接任，副秘書長何佩珊留任，行政院發言人由桃園市政府新聞處長張惇涵接任。

交通部長由林佳龍接任，外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發留任、內政部長徐國勇、陸委會主委陳明通、國發會主委陳美伶、金管會主委顧立雄、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、客委會主委李永得都留任，而科技部長陳良基則轉任教育部長。

另一方面，文化部長鄭麗君11日在臉書自爆，表達離開政府團隊的意願，據蘇貞昌辦公室透露，蘇貞昌11日晚間與鄭麗君會面深談近1小時，強力慰留鄭麗君，但鄭麗君回應，「會再跟院長報告，下次再談」

蘇貞昌、陳其邁、林佳龍敗選後入主行政院，被外界視為「復仇者」組閣，未來中央與地方關係、台中交通發展，備受各界關注。