張啟元輸慘！「駭客之神」蘇柏榕17歲入侵總統府　警方：2人等級不同

▲張啟元有「台灣天才駭客」之稱。（圖／翻攝張啟元臉書）



社會中心／綜合報導

號稱「天才駭客」的張啟元涉嫌侵入高鐵的購票系統，詐取20萬元後被高鐵發現，並移送桃園地檢署，訊後以10萬元交保。有科技偵查官警表示，張啟元讓他們想起10多年前的駭客鬼才蘇柏榕，強調蘇跟張是不同等級，「張看起來像是想出鋒頭」。

蘇柏榕在網路上有著「駭客之神」的稱號，曾在19歲（2003年）時入侵中華民國總統府首頁，把4月1日改成國定假日；2年後又入侵考試中心，竊取150萬名考生的個人資料，之後接連入侵中華電信、批踢踢、台灣深藍學生聯合論壇、無名小站、雅虎奇摩、Google、PChome等網站及桃園縣19所國民中學學籍資料庫。

據悉，蘇柏榕19歲時連刑事局偵九隊的電腦專家們都自嘆不如，他自幼對數學、數字敏感，靠著自學電腦累積實力，後進入建國中學讀書，連同學都作證有過目不忘的本領；此外，蘇柏榕在國中時期就被發現有自閉症傾向，大考中心的考生資料也是被人引誘而外洩。

▲警方認為，蘇柏榕的駭客等級跟張啟元不同層次。（ 示意圖 / 記者張一中攝 ）



當時，刑事局偵九隊人員與蘇柏榕接觸，發現對方如同白紙，並非惡意入侵、外洩個資，因此也相當重視蘇的能力，希望國家可以好好培養、讓其發揮所長。據《聯合報》報導，蘇柏榕長大後也改邪歸正，目前在資安公司任職，仍與科偵官警保持密切的聯絡。

報導指出，警方表示，張啟元只是找到系統沒有檢核的錯誤資料瑕疵，並將這些PO網炫耀，感覺是想出鋒頭而已，而蘇柏榕才是有著紮實功夫的駭客，兩個人的實力處於不同層級。

此外，警方也說，雖然「天才駭客」的故事大家都喜歡聽，但犯罪就必須付出代價，社會不該講嫌犯「英雄化」，可能誤導年輕人把非法的黑帽駭客變成偶像。