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西班牙加入研發歐洲「首款隱形戰機」　盼取代大黃蜂戰機

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▲▼美軍F-22戰機。（圖／翻攝美國空軍官網）

▲隱形戰機示意圖，圖為美軍F-22隱形戰鬥機。（圖／翻攝美國空軍官網）

記者林彥臣／綜合報導

西班牙國防部日前宣布加入法、德未來空中戰鬥系統（FCAS ,Future Combat Air System）的計畫，打造第六代戰鬥機與無人僚機，預計在最初的2年投入2500萬歐元（新台幣8.8億）。在馬德里方面的官方文件則希望，生產出的新一代戰機可以取代EF-18A大黃蜂戰鬥機。

▲▼F/A-18E超級大黃蜂。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲圖為美軍F-18大黃蜂。（圖／翻攝自美國海軍官網）

根據《國家利益》（The National Interest）報導，到目前為止，只有美國和中國成功研發出隱形戰機，日本和俄羅斯在這方面雖然也付出了努力，進度卻停滯不前，儘管多國合作存在困難，但泛歐國家的計畫對於歐洲軍事航空的未來似乎更有希望，如果各個參與者能夠克服一些政治障礙的話。

在歐洲類似的計畫還有英國主導的《暴風隱形戰機計畫》（Tempest stealth fighter program）該計畫於2018年7月公布，暴風團隊與義大利公司Leonardo合作傳感器與航空電子設備，其中包括荷蘭也參與這項計畫。

早些時候西班牙方面一直在權衡FCAS與暴風兩項計畫要加入哪一項，西班牙方面也確信兩項六代戰機研發計畫最後會合併，因為考慮到鉅額的投資經費問題。

▲▼英國航空展上展出的英國新一代戰鬥機「暴風」的模型。（圖／路透社）

▲英國航空展上展出的英國新一代戰鬥機「暴風」的模型。（圖／路透社）

FCAS當初沒有邀請英國加入，可能是考慮到英國脫歐的關係，從那之後法國的廠商空中巴士與達梭系統（Dassault）都對暴風計畫提出了積極信號，儘管實際上他們是競爭對手。

但也有一種觀點認為，FCAS和暴風計畫可能是一種精心設計的「求愛形式」，兩項跨國合作項目都假裝羞怯對彼此不感興趣，卻又不斷使自身的項目更具吸引力，從而誘惑彼此最終的合作。

FCAS和暴風計畫都有一些共同之處，他們都希望加入一個更純粹的第六代戰機功能清單，這是為了超越當今的F-22、F-35和殲-20，希望做出的功能包括隱形機身、強大的傳感設定能夠整合友軍甚至包含衛星資訊在內，遠程空對空飛彈、雷射或微波武器、控制無人僚機的能力、可以在無人類飛行員的情況下飛行、具備網路攻擊的能力。

ET快訊
女大生驚天一擦...「帶血麵筋」掉下來！醫：是OO殘留物

關鍵字：西班牙,隱形戰機,FCAS,暴風計畫,軍武,國際軍武

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