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中巴陸軍反恐聯訓圓滿落幕　演練重要目標防衛特種行動

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▲▼中巴就反恐領域展開軍事合作。（圖／翻攝自新華網）

▲中巴就反恐領域展開軍事合作。（圖／翻攝自新華網）

大陸中心／綜合報導

中國和巴基斯坦陸軍反恐聯訓5日在巴基斯坦旁遮普省的伯比國家反恐訓練中心成功舉行，意味著「勇士-6」中巴聯訓活動圓滿落幕。中方聯訓指揮組組長、新疆軍區某特種作戰旅副旅長楊磊表示，聯訓充分展現了中巴的軍事互信，增進參訓官兵的友誼，對於提升兩國聯合反恐作戰能力具有重大意義。

陸軍反恐聯訓作為「勇士-6」活動的最後項目，演練按照多維偵察搜索、立體機動布控、綜合火力突襲、建築物搜索清剿、空地協同追擊、聯合防衛控守的流程進行，旨在探索重要目標防衛的模式和方法。

兩軍先以空地火力對目標實施精確打擊，接著出動特戰隊員機降至任務地點實施滲透，並在武裝直升機的掩護下執行偵察監視、立體封控、定向爆破、精確狙殺，針對窩藏據點內部的恐怖份子實施清剿。清剿完成後隊員又迅速建立防線，並對目標進行防衛。

「勇士-6」從2018年12月8日展開，為期20多天，陸軍反恐聯訓則是整個活動的重點項目。在「勇士-6」活動期間，中巴以聯合反恐行動為背景，提供參訓的陸軍官兵相互借鑒訓練經驗，交流戰技之餘還能培養互信和默契。

▼中巴陸軍反恐聯訓現場。（圖／翻攝自人民網）

▲▼中巴陸軍反恐聯訓現場。（圖／翻攝自人民網）

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