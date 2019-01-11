曾預言中美15年內開戰　美前駐歐指揮官：現在可能不到10年

▲美軍駐歐前司令霍奇斯（右）。（圖／翻攝自美國陸軍官網）

大陸中心／綜合報導

美軍駐歐前司令霍奇斯（Ben Hodges）接受瑞士央行採訪表示，美國正走在與中國衝突的道路上，幾個月前「我還認為將在15年內發生」，但現在「可能不出10年」。他還強調，美國無法在太平洋開戰的同時又要遏制俄羅斯，要想繼續遏制「需要強大的歐洲來對抗莫斯科」。

霍吉斯曾於2018年宣稱，美國沒有足夠的能力在歐洲及太平洋完成所有事情，以應付來自中國的威脅，而擁有強大的歐洲支持符合美方利益，所以人們將看到美國持續投資歐洲，繼續培訓、派駐輪換或長駐部隊，以應對可能在10至15年內出現的太平洋戰鬥。

▼美國配備神盾系統的狄卡特號驅逐艦。（圖／翻攝自美國海軍官網）

霍奇斯當時指稱，解放軍蘭州號驅逐艦和美軍狄卡特號（USS Decatur）驅逐艦於2018年9月險些發生碰撞，這只是衝突升溫的其中一項信息，中美最晚可能在15年內開戰，但「這並非無可避免」。如今15年的標準在他看來似乎縮短至10年以下。

霍奇斯還認為，美國需要投入更多精力捍衛在太平洋地區的利益，因此歐洲盟國必須採取更多措施，確保能夠面對來自俄羅斯的威脅。他還提到，美國也很關注中國如何通過資助非洲和歐洲來控制基礎設施；目前中國已在歐洲擁有超過10%港口。

▼解放軍蘭州號驅逐艦。（圖／CFP）