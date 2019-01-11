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俄在北極建反導基地今年內完工　11處設施全採用頂蓬通道連接

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▲▼俄羅斯北方艦隊中的基洛夫級核能巡洋艦。（圖／翻攝自維基百科）

▲北方艦隊的基洛夫級核能巡洋艦。（圖／翻攝自維基百科）

軍武中心／綜合報導

俄羅斯北方艦隊的空天和防空部隊軍營將部署在薩哈共和國拉普捷夫海沿岸的季克西灣附近，部隊將擁有宿舍、行政大樓、柴油電站、燃料庫以及其他設施，目前正在完成軍事基礎設施的第一階段工程。北方艦隊司令埃文梅諾夫（Nikolay Yevmenov）透露，發展北極的軍事基礎設施是2019年的主要目標之一。

外媒指稱，該軍營擁有11處設施，所有設施都以帶有頂蓬的通道連接，整個軍營將在今年內落成。外媒還提到，俄羅斯高度重視北極地區，曾於2014年底組建北方艦隊聯合戰略司令部負責防務事宜，並在當地修建和恢復多處軍事基地，還舉行一系列的軍事演習。

▼拉普捷夫海。（圖／翻攝自google map）

▲▼拉普捷夫海。（圖／翻攝自google map）

根據埃文梅諾夫的說法，俄羅斯於2018年在北極組建一支新的防空部隊，將部署在新地島、季克西灣的雅庫次克鎮和克拉斯諾亞爾斯克的迪克遜鎮。除此之外，北方艦隊也在2018年恢復遠程反潛飛機定期對北極和其他地區的空中巡邏。俄國海軍總司令科羅廖（Vladimir Korolyov）就曾直言，北極冰洋攸關俄羅斯的利益，「我們從未放棄也不打算放棄。」

值得一提的是，北方艦隊於2018年接裝大約400件最新型武器裝備，包括用於北極綜合行動的21180型「伊利亞穆羅梅茨號」柴電破冰船和23120型「厄爾布魯士號」後勤保障船，現代化武器裝備佔比超過56%，今年還準備接收一艘「弗拉基米爾大公號」戰略導彈巡航潛艇以及各種型號和級別的保障船，戰力不容小覷。

▼北極。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼北極海、冰山 。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：俄羅斯,北方艦隊,北極,反導基地,薩哈共和國,拉普捷夫海,季克西灣,國際軍武,軍武

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