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陸派3軍艦「訪柬埔寨4天」　鞏固雙方同盟與軍事合作

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▲陸派3軍艦訪柬埔寨4天。（圖／翻攝自中新網）

▲陸3軍艦停泊柬埔寨港口，展開為期4天的訪問。（圖／翻攝自中新網）

國際中心／綜合報導

中國大陸9日派出3艘大型軍艦在柬埔寨港口停泊，展開為期4天的訪問，以強化雙方的軍事合作。柬埔寨國防部發言人索基表示，雙方海軍的合作很重要，不過否認中方意在「宣揚自身影響力」。針對各方揣測大陸有意「在柬埔寨西南海岸設立海軍基地」一事，總理洪森則予以否認。

綜合媒體報導，3艘大型軍艦分別是導彈護衛艦蕪湖艦、邯鄲艦以及綜合補給艦東平湖艦組成。柬埔寨國防部發言人索基（Chhum Socheat）表示，3艘軍艦目前停泊在西哈努克港（Sihanoukville），訪問將在12日結束，中方海軍代表團將會晤柬埔寨軍事指揮官與國防部長狄班（Tea Banh）。

▲▼柬埔寨王國首相洪森。（圖／達志影像／美聯社）

▲柬埔寨王國首相洪森。（圖／達志影像／美聯社）

索基還說，中方此趟的訪問目標是要強化雙邊關係與軍事合作，2國海軍的合作相當重要，不過他否認中方意在「宣揚自身影響力」。針對各方揣測中國大陸有意「在柬埔寨西南海岸設立海軍基地」一事，總理洪森（Hun Sen）則否認。

《亞洲時報》日前引述匿名的外交人士說法指出，中國大陸從2017年就開始向柬埔寨遊說，希望在戈公省泰國灣的一處中資企業承包港口「國公新港」（Koh Kong New Port）建立海軍基地，屆時將能容納驅護艦與其他艦隻。

對此，洪森當時表示，柬埔寨憲法禁止境內存在外國軍隊或軍事基地，直指報導是在操縱消息且歪曲事實，他還在內閣會議提到，柬埔寨不是意識形態或武器的試驗場，不需要外國人像過去那樣在柬埔寨的領土上打仗。

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關鍵字：柬埔寨,國際軍武,大陸軍武,東南亞要聞,軍艦

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