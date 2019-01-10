今年度總預算1兆9980億元小刪240億　促轉會、黨產會全過關

▲立法院長蘇嘉全敲槌三讀通過108年度中央政府總預算案。（圖／記者季相儒攝）

記者翁嫆琄／台北報導

立法院2日至11日召開臨時會，經過數天的朝野協商，立院於10日下午1時開始處理108年度中央政府總預算案約80案，傍晚三讀通過此案，今年度預算規模歲出原編2兆220億元，經表決統刪總預算1.19%，約240億元左右，以1兆9980億元通過。而國民黨團、親民黨團要求凍結促轉會1.6億元預算，經過投票表決後並未通過。

針對促轉會預算，國民黨團、親民黨團提案全數凍結1.6億元預算，待行政院重新提名正、副主委人選，經立院行使同意權，始得動支、刪除首長特別費預算71萬餘元等，但在民進黨團的護航下並未通過，促轉會的1.6億預算照列通過。

在中選會預算部份，親民黨立委陳怡潔等人提案將中央選舉委員會正、副主委特別費全數凍結、國民黨團提案減列50%等，但在民進黨團的人數優勢下全沒通過。至於中選會「選舉業務」經費部分，因九合一大選中出現各種亂象，朝野同意將12億1千餘萬元凍結15％，待中選會向內政委員會專案報告後始得動支。

黨產會預算部分，國民黨團要求將該會的業務費1861萬4000元凍結50%，向立法院內政委員會提交專案報告後始得動支，但此提案同樣未能通過。

而陸軍官校校歌歌詞因提及「怒潮澎湃，黨旗飛舞，這是革命的黃埔」，引發外界討論，民進黨立委劉世芳批評這是黨國不分，提案凍結攸關陸軍官校今年校慶預算的陸軍教育訓練業務「業務費」333.7萬餘元，待軍方向立法院外交及國防委員會報告後始得動支，此案也在民進黨團護航下表決通過。

另外，去年底發生越南團152人脫逃事件，移民署預算遭凍結1000萬元，減列59萬2000元。