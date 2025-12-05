　
政治

全國測速器設備統計「落差709支」　警政署解釋：統計方式不同

▲▼警政署外觀。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲全台測速器設備統計落差709支，警政署解釋，統計方式有不同所致。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

全國測速照相數量竟然發現政府以及警政機關統計有所落差，內政部警政署樞廟報告統計，全國有1809處測速照相設備，但是全國警察機關測速執法地點資訊資料，卻有高達2518支測速器，落差高達709支，但是警政署也針對此事作出回應。

全台固定式測速照相機數據統計不一，在4日內政部警政署提供給立法院的書面資料中，統計出台灣建置測速照相設備共有1809處，前三名數量為新北市政府警局251處、台中市政府警局214處以及屏東縣政府的138處。

但是統計出來的測速器總數量，卻有兩種不同的數據資料，警政署也在5日做出解釋，原來是因為統計測速器的方式有所不同，導致測速器的數據發生變化。

警政署解釋，政府資料開放平台於4日更新測速執法設置點位計2518處，其統計方式係以測速照相設備攝向計算，如1支測速桿拍攝可調整南向或北向，會以2處計算；另取締功能不以測速為限，如闖紅燈亦有併計。

警政署也表示，在4日立法院提報固定式測速照相設備數量計1809支，係以縣市政府警察局為對象，不含署屬機關，2者數據落差係統計範疇與方式不同所致。

12/03 全台詐欺最新數據

高階警搞無本錢莊手法曝　刑事局前副局長慘了

高階警搞無本錢莊手法曝　刑事局前副局長慘了

曾捲入88會館案的警政署專門委員黃建榮，涉嫌在2023年間，為了向餐廳老闆娘追討債1000萬元與200萬元利息，單槍匹馬到餐廳，暗示自己警職身分的影響力，老闆娘擔心影響生意，被迫提前還款，台北地檢署4日依恐嚇等罪將黃建榮提起公訴。

警政署高官涉恐嚇　逼闆娘提前還債被訴

警政署高官涉恐嚇　逼闆娘提前還債被訴

婦遭毒駕撞死　彰化警全面啟用唾液快篩

婦遭毒駕撞死　彰化警全面啟用唾液快篩

毒品唾液快篩上路抓毒駕！高雄男成全國

毒品唾液快篩上路抓毒駕！高雄男成全國

被指維安特勤隊自費出國訓練　保一總隊秀數據反駁

被指維安特勤隊自費出國訓練　保一總隊秀數據反駁

測速器設備警政署

