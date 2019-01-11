東北風減弱不易擴散　中南部16測站空氣品質「亮紅燈」

▲今日西半部空氣品質不佳。（圖／翻攝自環保署空氣品質監測網）

生活中心／綜合報導

環保署今（11）日表示，由於持續受到東北風減弱影響，東半部有局部短暫雨，西半部地區有局部霧或低雲影響能見度。截至今天上午11時，已經有29測站空氣品質達到不良等級，呈橘色提醒及紅色警示等級。

根據環保署空氣品質監測網顯示，今日各地天氣大致溫暖穩定，雲嘉南以南風速偏弱，加上西半部有霧現象，污染物易累積，根據空氣品質監測網上午11時資訊顯示，台灣已有29個測站空氣品質不佳，其中更有16個測站「亮紅燈」，其中包含朴子、嘉義、新營、善化、安南、台南、橋頭、鳳山、大寮、林園、楠梓、仁武、前金、復興、前鎮、小港測站。

▲今日西半部空氣品質不佳。（圖／翻攝自空氣品質監測）

環保署表示，12日中午起東北風增強，東半部地區有局部短暫雨，西半部地區有局部霧或低雲影響能見度。中部內陸地區因風速偏弱，短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區位於下風處，易累積污染物，為「橘色提醒」等級，高屏空品區局部地區風速偏弱、污染物易累積，短時間達紅色警示等級。

13日受東北季風增強影響，北部及東半部地區有局部短暫雨。雲嘉南沿海地區受風速增強影響，易引發揚塵現象，短時間可能達「橘色提醒」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級，局部地區風速偏弱、污染物易累積，短時間達紅色警示等級。