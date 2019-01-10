PM10成女性失智、胎兒過輕大殺手　嘉義、台南和高雄是重災區

▲高雄空汙嚴重。（圖／記者姜國輝攝）

記者許展溢／台北報導

環團今（10日）揭露台灣PM10懸浮微粒年均值落後日本40年，六都PM10則是東京大阪京都的2至3倍，尤其嚴重影響女性失智、胎兒體重，最高的是嘉義縣，其次台南市和高雄市，怒轟環保署和地方政府治理不力。環署回應，日本的資料為PM7跟台灣美規的PM10不同。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，日本PM10去年比台灣恆春更好，台灣只有陽明比日本好，醫學文獻指出，女性失智可能與PM10有關，耶魯大學2016年的新研究以美國800萬名的新生兒為對象的大型研究，PM10也會影響新生兒體重，美國米蘭大學前瞻研究，妊娠初期PM10每增加10μg/m3新生兒體重減少22公克。

根據環團提供資料統計，去年PM10濃度最高的嘉義縣是61.4微克，是WHO建議的3倍，台南、高雄各55.8及55.3微克，4至6名為雲林、嘉義、屏東，北部大多落在30至40微克，全台高於WHO建議的20微克。

▲環團揭露台灣PM10懸浮微粒年均值落後日本40年。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）

立委劉建國認為，2018年有24%測站PM10惡化，中央地方政府都責無旁貸，尤其婦女失智、新生兒體重減少，懷孕時準備北漂，在醫生提醒下要特別注意。立委陳宜民說，PM10粒徑較大，來源可能來自揚塵、石化工業、排氣汙染，對健康影響很重大，擋不住的會進入血液循環到腦部，破壞腦部屏障，影響腦神經系統。立委徐永明指出，PM10雖然整體而言有改善，南北差距還是很大，與先進國家日本比較，改善速度還很慢，在季節冬季南比差距很大，PM10看得到更容易防制，卻沒有良好改善。

▲環團表示，醫學文獻指出，女性失智可能與PM10有關。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）

環保署空保處高級環境技師張志偉說，環團提到的日本資料SPM跟台灣美規的PM10不同，不能直接換算成PM10，大概等於PM7，台灣若用日本方式計算可以打7折，WHO的2018年v13版顯示，我們的PM2.5已經超越東京，台北領先東京大阪，台北PM10也領先東京京都。