待退弟兄大膽說！　行政院：台北的空氣品質已和東京不相上下

▲行政院表示台北空氣品質媲美東京。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者賴于榛／台北報導

台灣健康空氣行動聯盟10日召開記者會表示台灣PM10治理成績惡劣，落後日本40年一事。行政院對此則說，日本SPM數值相當於PM7，無法與台灣PM10數值相比，更說比較107年WHO與環保署最新統計資料，台北的空氣品質（PM10及PM2.5）已和東京不相上下，台中、高雄的PM2.5品質亦較韓國主要城市為佳。

行政院指出，台灣健康空氣行動聯盟引據的日本SPM（日譯：浮遊粒子状物質）算法，日本SPM相當於PM7，無法直接援引SPM數值與台灣PM10數值相比，比較107年WHO與環保署最新統計資料，台北的空氣品質（PM10及PM2.5）已和東京不相上下，台中、高雄的PM2.5品質亦較韓國主要城市為佳。

行政院強調，台灣各城市的空氣品質亦逐年改善中，以台南市為例，103年1至10月台南市PM2.5年平均濃度27.3μg/m3，107年同期則為22.6μg/m3，改善率達17.2%；另外PM10年平均值及日平均值連續4年（104至107年）達到空氣品質標準，自103年66.9μg/ m3降至107年55μg/ m3，顯示台南市的空氣品質正逐年改善。

行政院還說，「空氣污染防制行動方案」，明確訂定2019年空污紅害日減半目標，針對細懸浮微粒等污染源的管控，也提出各項具體管制措施，包括加強對餐飲業油煙、道路、營建工程及河川揚塵的管理，以及推動2030年公務車及公車電動化、2035及2040年分別將全面禁售燃油機車及汽車的目標。

而「空氣污染防制法」也修正通過，將擴大污染源納管範圍並加速燃料及有害物質管制，中央各部會、地方政府均將積極推動防制空污作為與節能減碳行動。在中央地方攜手，透過多元防制措施努力下，紅害日數已由104年997次、105年874次，逐年下降至106年的483次。

行政院強調積極和地方政府共同解決揚塵問題，106年已將防制揚塵納入行政院通過「空氣污染防制行動方案」項目中，107年度各河川鄰近測站懸浮微粒(PM10)濃度，較106年皆呈下降趨勢。此外，針對河川和土壤污染的整治也有具體成績。以台南市為例，台南市主要河川嚴重污染比例逐年下降，其中100年鹽水溪汙染比例為30%、二仁溪24%、將軍溪72.5%，至107年已降至8.9%、22.7%和58.4%；在土壤污染改善方面，106年共解除列管14處污染場址，改善完成約26公頃的污染土地，具體改善河川環境和居民生活品質。



對於台灣健康空氣行動聯盟的批評，行政院說，政府歡迎和各界團體一同討論改善空氣品質的方案，但針對台灣健康空氣行動聯盟在記者會中多次以揶揄或戲謔言語，指責賴清德院長對於空污防制沒有作為，忽視過去台南空污改善成績，以及就任行政院院長後，通過「空氣污染防制行動方案」，推動空氣汙染防制法修法，並親自前往雲林視察濁水溪揚塵問題等作為，僅以輕佻態度批評，並無助於公共政策討論，對此深表遺憾。