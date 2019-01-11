今年冬天偏暖！天氣達人曝「關鍵主因」：中南部更明顯

▲好天氣會維持到周六上午。（圖／記者邱顯燁攝）

生活中心／台北報導

這兩天全台都在「冬陽」的壟罩之下，各地高溫都來到27度左右。天氣達人彭啟明表示，這樣的好天氣會維持2天半，持續到周六上半天，東北風又會增強，到目前為止，多數人都覺得「冬天偏暖」，主要是因為冷高壓行進方向較偏東，缺乏直接往南的威脅，中南部感受更明顯。

彭啟明指出，今天北台灣天氣改變相當明顯，清晨低溫已經比昨天高出約3至4度，白天陽光會出來，高溫有機會到25至27度，中南部今天回溫更是到27至29度。他建議，北台灣的民眾把握難得的舒適有太陽的天氣，到戶外曬曬太陽，或是把握較乾燥的天氣，盡快曬洗衣物棉被。

▲趁著好天氣趕快將曬棉被拿出來曬。（示意圖／CFP）

北部穩定的好天氣持續2天半，周六下半天開始，東北風又會增強。彭啟明表示，這波較偏乾，不過東北部迎風面還是有地形上的雲系，偶有降雨，預計持續到下周二，下周三、四又會回溫，隔一兩天又有東北風增強。

多數人感覺今年到目前為止不大冷。彭啟明分析，今年到目前為止，這幾波變化的都是北方高壓東移及新的一波冷高壓南下補位的動態變化，也就是說冷高壓的行進方向較偏東，缺乏直接往南的威脅，很有「暖冬」的感覺，中南部感受更明顯，這幾波的變化大多是北部有變化。

至於空氣品質部分，彭啟明指出，中南部的空氣品質預期會轉差，因為這兩天有點偏東風到東南風，而雲嘉南到高屏多注意，整個西半部在白天會感覺能見度較差，這兩天就是所謂的霾，有些地方清晨有些霧，這幾天有時會同時並存，敏感族群要稍微留意。

中央氣象局表示，今天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，中南部日夜溫差大，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，周六鋒面通過，下午起東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦較涼，北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。