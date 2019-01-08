台灣大隨身空品偵測器　分析/紀錄個人PM2.5曝露量

▲台灣大總經理鄭俊卿。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

近年來台灣空氣品質好壞與否已成熱門話題，甚至在去年九合一選舉期間也成候選人之間角力的議題。台灣大今（8）日推出myAir隨身PM2.5偵測器，可即時量測所處環境的空氣品質，搭配上台灣大所開發的專屬App，也能長期分析紀錄個人長期PM2.5曝露量。

台灣大總經理鄭俊卿表示，此一PM2.5偵測器整合了軟硬體、雲端等三大重點技術；此一產品是結合了該公司既有的「電信大數據」，在了解消費者對於空氣品質偵測的需求下而誕生。產品可搭配電信資費方案，讓用戶有更多元的門號方案選擇。

據了解，愈來愈多科學證據顯示PM2.5與肺癌和膀胱癌之間的正相關性；台灣大認為，人們更應該隨時隨地監測空氣中存在的PM2.5。而為了讓此一創新服務未來對於癌症研究有更多的貢獻，行政院前院長張善政與立法院前院長王金平今日也宣布了「myAir公益捐贈計畫」，未來每銷售一台「隨身PM2.5偵測器」，台灣大即捐出25元予台灣癌症基金會，一起對抗PM2.5，也用來照顧更多癌症病友和相關的臨床研究。

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院內科教授賴基銘醫師指出，肺癌已經成為全世界、不分人種、不分性別的健康頭號殺手，PM2.5正是導致肺癌的最大危險因子之一。而根據國際醫學研究報告，已有相當多的證據顯示，除了肺癌，PM2.5與膀胱癌、心血管疾病以及慢性阻塞性肺病(COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease)亦有高度密切的關係，引發全球關注。

PM2.5微懸浮粒子看不到、聞不到，大小僅2.5 microns，相較於一般懸浮粒子PM10，體積僅1/64，而粒子越微細對人體的影響就越大；過去無法偵測PM2.5的存在，若是能透過「myAir隨身PM2.5偵測器」的推出，無論室內或室外，國人都能隨時自我檢測所在環境之空氣，建立自我提醒、防護的機制，甚至透過觀察每日、每月、每年PM2.5的累積暴露量，定期進行篩檢，為自己的健康把關。

此一隨身PM2.5偵測器重量僅約58克，體積較名片小、易於攜帶、待機時間可達三天以上，無論室內外皆可使用，更提供單機模式、連線模式兩種使用方式。單機模式時僅需一鍵即可測量，以燈號數字雙顯示，清晰易懂。

▼台灣大myAir隨身PM2.5偵測器。（圖／記者邱倢芯攝）

搭配專屬App後更提供「超標危害提醒」、「歷史追蹤分析」、「智慧自動偵測」以及「雲端連線服務」等四大功能。透過App設定，隨身PM2.5偵測器能定時自動偵測，只要偵測到符合危害指標時，將立即提醒通知。不僅如此，透過台灣大雲平台，App除了能自動計算出用戶個人的PM2.5年曝露平均值及超標天數，以提供用戶整體建議外，更能提供個人PM2.5曝露程度的趨勢圖表及生活地圖。

隨身PM2.5偵測器即日起全國台灣大哥大myfone門市以及myfone購物同步上市，搭配指定專案，最低可以月租199元，免費將「myAir隨身PM2.5偵測器」帶回家；此外，在2月15日前，台灣大哥大的用戶也可在myfone直營門巿以1,890元的優惠價格 (原價2,490元)購買單機。