來台觀光旅客「北重南輕！」　墾丁客房總收入慘跌25％

▲墾丁近年來進入旅遊寒冬。（圖／翻攝自Googlemap）

生活中心／綜合報導

來台觀光旅客2018年突破1100萬人次，但墾丁不僅多家在地老店紛紛傳出倒閉，連大型觀光飯店營收衰退上億元，背後主因是旅客集中在大台北地區，造成國內市場產生「北重南輕」現象。外界盼望高雄市長韓國瑜上任能「拉墾丁一把」，旅館商業同業公會分析出3大原因。

據觀光局住房統計顯示，2018年1到9月墾丁觀光旅館的住房率、平均房價通通下跌，住房率從2017年的68.87％跌至63.83％，客房總收入跌至2.52億元，少了將近2成5，墾丁凱撒飯店、福華飯店、夏都接連傳出營業額是歷年最慘淡的消息。

▲暖冬旅遊補助對墾丁觀光有止血作用。（示意圖／墾丁凱撒飯店提供）

資料數據中，2018年前三季觀光旅館總營收達430億元，較前一年增加6億元，但仔細觀察各地區入住資料，348.7萬人住在大台北地區，接著依序為風景區113.2萬人，高雄地區90.9萬人，台中地區40.4萬人，觀光市場「北重南輕」現象越來越明顯。

旅客集中在北部的現象，同時也反映在營收上面，資料顯示，2018年前三季觀光旅館總營收430億442萬元，較前年同期成長1.5％、6.6億；其中台北地區營收234.6億，占比超過一半，且較前一年增加；高雄地區33.5億、台中地區18.7億，則呈現小幅下滑。

▲107年1月至10月的觀光遊憩據點統計，旅客集中在大台北地區。 （圖／觀光局）

旅館商業同業公會全國聯合會理事長張榮南分析出墾丁雪崩式下滑3大原因，包含「遊覽車規定限駛200公里，人流進不來墾丁」，「高雄國際機場宵禁無法帶進更多國外旅客」、「政治力影響陸客不來」，希望將「前進宜花東・高屏暖冬遊」方案延長至2019年，這是近年來最有感的政策，為這2年下滑稍稍止血，國內旅客多了至少2到3成。

墾丁福華飯店總經理張積光表示，暖冬旅遊是有幫助的，像是11月來說就多了近1000個訂房，只是因為實施時間是年底（11、12月），所以業者會感嘆「太晚有感」，但他同時也強調，要振興墾丁的觀光不能只靠政府，地方業者也要付出。

觀光局旅宿組組長湯文琦說明，一個旅客會去玩，除了補助的刺激，勢必還要有其他誘因，直言「高價滷味改善了沒」、「整潔度提升了嗎」，她表示知道現在業者已經有組成自律組織，但她也呼籲業者還是要著手加強觀光誘因，和政府一起努力，才能真正吸引旅客。