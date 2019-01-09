「想種最美酒窩」女大生臉打2鋼釘　取出竟用刀片劃臉...

▲女子竟然在臉上打鋼釘，以為能種出酒窩。（圖／翻攝自大陸微博／江南晚報）

大陸中心／綜合報導

中國大陸安徽一名19歲少女因為想要擁有迷人酒窩，聽說只要在臉上打入2枚鋼釘，時間久了以後臉頰就有可能長出真的酒窩，她大膽嘗試後，植入鋼釘的位置反而出現紅腫疼痛，甚至還陷在肉裡想拿還拿不出來，最後只留下難看的疤痕。

19歲的易姓女大生因為喜歡刺青文化，去年5月在朋友的介紹下在武漢市江漢路的「鐵木針的文身紋繡培訓學校」當學徒，因為覺得「女生有酒窩比較美」，便聽從校方人員建議，在左右兩側臉頰打入了鋼釘。

易女表示，鋼釘打下去不久，臉便開始出現發炎現象，詢問校方人員，對方卻告訴她這是「正常現象」，結果去年10月因為鋼釘陷進肉裡，造成嚴重的發炎與疼痛，她才去就醫。醫生一看，建議鋼釘一定要立即取出，但易女又為了省3000人民幣（約台幣1.3萬元）手術費用，跑回去找學校人員幫忙。

易女照著校方人員的話，買了把鋒利的刀，讓對方直接用刀片割臉來取出鋼釘，然而劃了好幾刀卻還是取不出來，最後只好求助父母，對方帶她去醫院做手術，花了5000人民幣（約台幣2.2萬元）。

手術後，易女決定退學，希望學校能歸還剩餘的學費，並幫忙支付手術費，卻都遭到拒絕。校方表示，他們確實有在易女臉上中鋼釘，但是「只管打，不管取」，所以沒有義務幫忙支付手術費，校規也有明文規定，無論是什麼原因都不會退還。專家則是提醒，鋼釘是異物，若打入臉中容易引發不良反應，一般正規作法，其實是以縫線方式來製作酒窩。