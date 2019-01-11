美登陸艦訪羅馬尼亞同時　俄無畏級驅逐艦也進入黑海

▲俄羅斯無畏級驅逐艦。（圖／翻攝自維基百科，下同）

軍武中心／綜合報導

俄羅斯北方艦隊的「北莫爾斯克號」（Severomorsk）驅逐艦已經完成在地中海的任務，7日前進入黑海，10日將抵達英雄城塞瓦斯托波爾的黑海艦隊基地。北方艦隊從9月底至12月中旬在印度洋、亞丁灣、紅海和阿拉伯海執行任務，打擊海盜確保民用航運的安全。

北莫爾斯克號除了在上述海域行動，還完成一系列軍事外交任務，曾經抵達阿爾及爾、維多利亞、奔巴、安齊拉納納、吉布地、喀拉蚩和利馬索爾的港口，也曾參加在印度洋舉行的「阿拉伯季風-2018」（ Arabian Monsoon-2018）反海盜演練、俄羅斯在地中海的跨艦隊演習，在遠航期間大約航行了3萬海里。

▼美國麥克亨利堡號船塢登陸艦。

就在北莫爾斯克號進入了黑海同時，美國「麥克亨利堡號」（USS Fort McHenry）船塢登陸艦7日也抵達羅馬尼亞的康斯坦察港，這是克赤海峽衝突後美軍艦艇首次訪問黑海。另有消息指出，麥克亨利堡號10日離開港口後，將與羅馬尼亞的「斐迪南國王號」（Regele Ferdinand）護衛艦在黑海舉行聯合演習。如果消息屬實，黑海將隨著美俄軍艦的到來變得暗潮洶湧。

北莫爾斯克號屬於無畏級驅逐艦（Udaloy-class destroyer），無畏級是蘇聯在冷戰快結束前建造的反潛專用型號，其中八艘目前仍在服役中。無畏級為現代級驅逐艦（Sovremenny-class destroyer）的後型，排水量大於現代級，在防空和反水面作戰能與現代級相輔相成，又被海軍稱為「大型反潛驅逐艦」。

▼俄羅斯現代級飛彈驅逐艦。