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安倍晉三釋善意放棄領土爭議索賠權　俄外交部反批影響輿論

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▲▼安倍向普丁表態！北方2島歸還後不設美軍基地。（圖／路透社）

▲安倍晉三將在月底和普丁會談，討論北方四島的領土爭議問題。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

日本首相安倍晉三日前針對日俄領土爭議，計畫在締結日俄和平條約時，同時與俄方簽署確認雙方同步放棄爭議領土相關索賠權。此舉引發俄羅斯不滿，認為日本政府扭曲雙方共識，單方面一廂情願地加速談判的節奏，試圖在會議之前影響輿論。

根據《路透社》報導，安倍晉三將在一月訪問俄羅斯，與總統普丁談論「北方領土」（俄國稱「南千島群島」）的主權爭議問題，不過莫斯科當局目前仍未同意放棄這些島嶼的控制權。

俄羅斯棱堡岸導彈系統、南千島群島示意圖（圖／CFP）

▲北方領土（南千島群島）示意圖（圖／CFP）

針對北方領土爭議，日本政府先前主張，雙方在戰爭狀態的「掠奪」以及「財產損失」，日本政府或原島民有權向蘇聯或是俄羅斯要求相關賠償，不過最新消息傳出日方可能放棄索賠權，意在加速解決日俄的戰後紛爭。

安倍4日在新年記者會上表示，將讓北方領土上的俄羅斯居民認同並理解北方領土未來將歸屬日本，並定位2019年是談判和平條約的轉機。俄國副外交部長莫古洛夫（Igor Morgulov）抨擊安倍政府試圖影響輿論，在尚未開始談判前就逕自強加自己的方案來解決問題。

▲▼ 日本外相河野太郎（Taro Kono）。（圖／路透）

▲日本外相河野太郎（Taro Kono）將早先一步訪俄。（圖／路透）

日俄兩國去年已1956年日蘇共同宣言為基礎，加速進行和平條約談判已達成共識，內容以蘇聯向日本移交北方四島中的齒舞群島和色丹島為前提，盡快簽訂正式和平條約。日本外務大臣河野太郎一月中旬將訪俄，正式就和平條約展開談判，他表示，東京已向莫斯科表達了放棄賠償金的立場，將堅持基本政策解決島嶼主權問題，並簽署和平條約。

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關鍵字：日韓要聞,俄國,俄羅斯,北方四島,北方領土,南千島群島,領土爭議

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