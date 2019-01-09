陸探月工程總師：美國曾索取嫦娥四號軌道數據　自己卻關閉共享

▲嫦娥四號月球車外觀設計構型。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

嫦娥四號探測器3日成功著陸月球背面，並且透過「鵲橋」中繼星傳回世界首張月背影像圖。中國探月工程總師吳偉仁接受港媒採訪指稱，嫦娥三號於2013年12月實現在月球表面的軟著陸，當時美國就曾向中科院索取軌道及登月時間等數據，不過遭到拒絕。此次嫦娥四號發射前夕，美方再度索取軌道數據同樣遭到拒絕。

吳偉仁表示，中國探月工程自2003年起步，目前發射次數雖然不多，但收穫頗為豐盛；嫦娥二號完成繞月探測後，對拉格朗日L2點進行探測，並對圖塔蒂斯（Toutatis）小行星進行飛躍探測。他還提到，世界上很多小天體的軌道只有美國擁有，這些軌道原本都向全球公開，當中國宣布探測圖塔蒂斯時，美方立刻關閉軌道數據。

吳偉仁指出，美方的行為雖然使得中國變得頗為被動，中方仍然匯集全國天文台的力量，尋找圖塔蒂斯的飛行軌道，最終完成飛躍探測。他還透露，嫦娥三號於2013年12月實現人類進入21世紀以來首次月球軟著陸，當時美國曾以影響美方的月塵檢測衛星為由，多次要求中科院提供軌道和登月時間等數據，此次再度索取嫦娥四號的軌道數據，不過都被拒絕。

吳偉仁強調，越來越多的國家都希望與中國進行探月工程合作，今年5月「鵲橋」中繼星已搭載沙烏地阿拉伯的相機成功攝取月球圖像，而在德國也有一名院士懇請中方協助將月球車送上月球，「過去我們是求著人家搞合作，通過幾次的探月行動，先進的國家都願意跟我們合作。」